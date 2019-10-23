 У Києві вибухнув автомобіль: одна особа загинула, є поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

У Києві вибухнув автомобіль: одна особа загинула, є поранені

У Києві вибухнуло авто. Внаслідок вибуху загинув водій, ще двоє пасажирів поранені. За даними ЗМІ, авто належить директору фармацевтичної компанії Ігорю Салу. Правоохоронці почали спеціальну поліцейську операцію.

У Києві стався вибух

У Києві стався вибух (фото з архіву)

У Святошинському районі Києва в середу ввечері, 6 листопада, вибухнув автомобіль. Внаслідок вибуху загинув водій, ще двоє пасажирів отримали поранення.

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"Близько 21:40 поліцейські отримали повідомлення про те, що в Святошинському районі вибухнув "Мерседес". Коли на місце події прибули поліцейські, з'ясувалося, що водій автомобіля загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Крім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху перебував неподалік", - повідомила пресслужба Національної поліції України.

За попередньою інформацією правоохоронців, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію.

Згодом видання "Київ Оперативний" з посиланням на власні джерела повідомило, що у цій автівці нібито перебував директор фармацевтичної компанії Ігор Сало. "З джерел стало відомо, що авто належить Ігорю Салу, директору фармацевтичної компанії. Загинув його охоронець", - йдеться в повідомленні.

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