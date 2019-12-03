 У Києві біля Офісу президента триває акція ″Варта на Банковій″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

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Новини

У Києві біля Офісу президента триває акція "Варта на Банковій"

Біля Офісу президента України продовжується акція "Варта на Банковій". Частина учасників переночували у наметах. На місце акції прибувають нові люди. Вони збираються продовжувати акцію до кінця "нормандського" саміту.

Частина протестувальників переночувала у наметах під Офісом президента України

Частина протестувальників, які зібралися на акцію увечері в неділю, 8 грудня, переночували у наметах під Офісом президента України

У центрі Києва біля будівлі Офісу президента на Банковій у понеділок вранці, 9 грудня, триває акція "Варта на Банковій". Її учасники вимагають від президента України Володимира Зеленського не допустити "здачі національних інтересів" на переговорах лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

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За даними правоохоронців, на недільну акцію на майдані Незалежності вийшли близько восьми тисяч учасників, а акція біля Офісу президента на Банковій зібрала до двох тисяч осіб. (08.12.2019)

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)

Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликав РФ до досягнення далекосяжних домовленостей. Відповідну заяву він зробив напередодні "нормандського" саміту. (08.12.2019)

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", частина активістів, які прийшли на акцію напередодні, переночували в наметах, які розташували біля будівлі Офісу президента в неділю ввечері.

У понеділок вранці до місця проведення акції починають прибувати люди. За словами учасників, вони збираютсья продовжувати акцію до кінця саміту "нормандської четвірки".

Урядовий квартал охороняють бійці спецпідрозділу Національної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Ситуація в районі проведення акції спокійна.

Нагадаємо, напередодні у центрі Києва тисячі людей взяли участь в акції "Червоні лінії для Зеленського". Заявленою метою акції було застерегти президента України Володимира Зеленського щодо неприпустимості перетину "червоних ліній" на "нормандському" саміті у Парижі 9 грудня. Пізніше того ж дня у Києві біля офісу президента почалась друга акція "Варта на Банковій". 

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у другій половині дня в Парижі почнеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції та Росії). Спочатку відбудуться деякі двосторонні зустрічі, а після них буде саміт з усіма учасниками. 

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