У Києві біля Офісу президента триває акція "Варта на Банковій"

У центрі Києва біля будівлі Офісу президента на Банковій у понеділок вранці, 9 грудня, триває акція "Варта на Банковій". Її учасники вимагають від президента України Володимира Зеленського не допустити "здачі національних інтересів" на переговорах лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", частина активістів, які прийшли на акцію напередодні, переночували в наметах, які розташували біля будівлі Офісу президента в неділю ввечері.

У понеділок вранці до місця проведення акції починають прибувати люди. За словами учасників, вони збираютсья продовжувати акцію до кінця саміту "нормандської четвірки".

Урядовий квартал охороняють бійці спецпідрозділу Національної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Ситуація в районі проведення акції спокійна.

Нагадаємо, напередодні у центрі Києва тисячі людей взяли участь в акції "Червоні лінії для Зеленського". Заявленою метою акції було застерегти президента України Володимира Зеленського щодо неприпустимості перетину "червоних ліній" на "нормандському" саміті у Парижі 9 грудня. Пізніше того ж дня у Києві біля офісу президента почалась друга акція "Варта на Банковій".

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у другій половині дня в Парижі почнеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції та Росії). Спочатку відбудуться деякі двосторонні зустрічі, а після них буде саміт з усіма учасниками.