 У Києво-Печерській лаврі ліквідували пожежу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

У Києво-Печерській лаврі ліквідували пожежу

У двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври сталась пожежа. Жертв і постраждалих немає.

У Києво-Печерській Лаврі сталась пожежа

У Києво-Печерській Лаврі сталась пожежа (фото з архіву)

У гасінні пожежі у двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври були задіяні 46 рятувальників, повідомила у понеділок, 14 січня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Жертв і постраждалих немає.

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П'ятеро людей потрапили до лікарні внаслідок вибуху на одному з різдвяних ярмарків Львова. Двоє з них - у реанімації. Різдвяні ринки міста перевірять на дотримання протипожежної безпеки. (22.12.2018)

За попередніми даними поліції, загоряння сталося через несправність газових балонів, що перебували в транспортному засобі. (02.01.2019)

Під час пожежі було частково зруйновано перекриття між другим поверхом і горищем. До боротьби з вогнем були залучені 12 одиниць техніки. Повідомляється, що пожежу було локалізовано на площі 400 квадратних метрів.

За попередніми даними, пожежа розпочалася в одній із кімнат на другому поверсі та поширилась на дах. Пожежників було виведено з будівлі на безпечну відстань через загрозу обвалення перекриття.

Прес-секретарка головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що будівля перебуває на реконструкції, на момент виникнення пожежі в приміщенні нікого не було. За попередніми даними, це пам'ятка архітектури.

Нагадаємо, що Києво-Печерська лавра підпорядковується Українській православнцій церкві Московського патріархату.

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