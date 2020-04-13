У Києво-Печерській лаврі виявили до 100 інфікованих коронавірусом - Зеленський

На території Києво-Печерської лаври вже підтверджено майже 100 випадків зараження коронавірусом, є два летальних випадки, повідомив у вівторок, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він знову закликав громадян залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції богослужінь. Зеленський зазначив, що є відповідні домовленості з українськими медіагрупами. "Від нашої поведінки на Великдень, від нашої дисципліни залежатимуть подальші терміни карантину", - наголосив він. За словами Зеленського, в Україні "визначальним періодом" у боротьбі з поширенням коронавірусу будуть 20-ті числа квітня.

Тим часом у Києво-Печерській лаврі повідомили, що у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією верхня частина Києво-Печерської Лаври була закрита для туристів і віруючих, а недільна служба 22 березня вже проходила в закритому режимі без участі парафіян. 4 квітня були закриті ворота Нижньої лаври.

Тести на коронавірус здали всі, у кого були помітні навіть слабкі симптоми ГРВІ, незалежно від загального самопочуття. Ті, у кого підтвердилося зараження новим коронавірусом, самоізолювалися. Окрім того, у всіх приміщеннях провели дезінфекцію.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що у лаврі запровадили карантин. 14 квітня він повідомив, що медобстеження в лаврі пройшли 230 служителів та 68 студентів духовної семінарії.