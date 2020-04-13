 У Києво-Печерській лаврі виявили до 100 інфікованих коронавірусом - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Києво-Печерській лаврі виявили до 100 інфікованих коронавірусом - Зеленський

Число заражених коронавірусом у лаврі зростає, двоє людей померли, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він знову закликав людей святкувати Великдень вдома.

Києво-Печерську закрили на карантин, зафіксовано близько 100 випадків зараження коронавірусом

Києво-Печерську закрили на карантин, зафіксовано близько 100 випадків зараження коронавірусом

На території Києво-Печерської лаври вже підтверджено майже 100 випадків зараження коронавірусом, є два летальних випадки, повідомив у вівторок, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він знову закликав громадян залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції богослужінь. Зеленський  зазначив, що є відповідні домовленості з українськими медіагрупами. "Від нашої поведінки на Великдень, від нашої дисципліни залежатимуть подальші терміни карантину", - наголосив він. За словами Зеленського, в Україні "визначальним періодом" у боротьбі з поширенням коронавірусу будуть 20-ті числа квітня.

Тим часом у Києво-Печерській лаврі повідомили, що у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією верхня частина Києво-Печерської Лаври була закрита для туристів і віруючих, а недільна служба 22 березня вже проходила в закритому режимі без участі парафіян. 4 квітня були закриті ворота Нижньої лаври.

Тести на коронавірус здали всі, у кого були помітні навіть слабкі симптоми ГРВІ, незалежно від загального самопочуття. Ті, у кого підтвердилося зараження новим коронавірусом, самоізолювалися. Окрім того, у всіх приміщеннях провели дезінфекцію.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що у лаврі запровадили карантин. 14 квітня він повідомив, що медобстеження в лаврі пройшли 230 служителів та 68 студентів духовної семінарії. 

Дивитись відео 01:14

"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Kiewer Hühlenkloster

Києво-Печерську лавру закривають на карантин - понад 90 інфікованих 13.04.2020

Після того як у Києво-Печерській лаврі виявили 63 нових випадки зараження коронавірусом, її вирішили закрити на карантин. Простежити за виконанням цього рішення мають правоохоронці, заявив мер столиці Віталій Кличко.

Ukraine Kiew | Gottesdienst St. Michaelkloster

Зеленський закликав українців святкувати Великдень "у новому форматі" 13.04.2020

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не ходити до храмів на Великдень та святкувати в "новому форматі" з огляду на епідемію коронавірусу.

Regierungschefin Mette Frederiksen

Данія знімає перші карантинні обмеження 14.04.2020

Цього тижня у країні запрацюють дитячі садочки та школи. Уряд планує додаткові пом'якшення обмежень під час першої фази, однак поки не розкриває конкретні плани.

Реклама

Докладно

Німецька поліція контролює виконання обмежень на пересування

Коронавірус: чи сумісні жорсткі заборони з демократією?

У боротьбі з коронавірусом демократичні країни вдаються до безпрецедентних кроків. Але наскільки вони легітимні?  

Деякі кафе роблять ставку на концепцію to go, але вона не здатна покрити всі витрати

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні працюють й далі в умовах карантину. Як саме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  