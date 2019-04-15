 У Китаї офіційно заарештували екс-президента Інтерполу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

У Китаї офіційно заарештували екс-президента Інтерполу

Колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея було заарештовано за звинуваченнями в корупції за півроку після повернення до Китаю та затримання.

Колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея заарештували за корупцію

Колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея заарештували за корупцію

За півроку після затримання влада Китаю нарешті видала ордер на арешт колишнього директора Інтерполу Мен Хунвея. Як повідомила в середу, 24 квітня, генпрокуратура країни, кілька днів тому Мен Хунвея було заарештовано за підозрою в корупції.

Колись впливовий китайський політик фактично перебуває не на свободі ще з осені минулого року. Наприкінці вересня він поїхав з Ліона, де розташована штаб-квартира Інтерполу, в Китай, де був затриманий та взятий "під нагляд". У березні колишнього заступника міністра громадської безпеки Китаю виключили з Комуністичної партії країни, справу передали від антикорупційного відомства у генпрокуратуру. У Китаї це як правило означає висунення обвинувачення та подальше засудження.

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Мен Хунвею закидають "використання свого становища та влади для отримання особистої вигоди", розтрату державних коштів для фінансування "екстравагантного стилю життя своєї родини", а також зневагу до принципів партії, зазначала минулого місяця дисциплінарна комісія китайської Компартії, цитує агентство dpa.

У рамках антикорупційної кампанії, ініційованої головою КНР Сі Дзіньпіном, упродовж останніх років було затримано десятки високопоставлених урядовців, військових та менеджерів. 

Нагадаємо, дружина Мен Хунвея восени минулого року повідомила про його зникнення у французькі правоохоронні органи після того, як не могла упродовж кількох днів зв'язатися з ним. Спосіб, у який було затримано екс-президента Інтерполу, викликав критику у багатьох країнах світу. Згодом після затримання Мен Хунвей написав заяву про відставку з посади президента Інтерполу. Новим керівником організації у листопаді минулого року обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї.

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