 У Китаї обвалився готель, в якому перебували люди на карантині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

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Новини

У Китаї обвалився готель, в якому перебували люди на карантині

В китайському місті Цюаньчжоу обвалився готель, в якому перебували близько 70 людей, що контактували із зараженими на коронавірус. Врятували 38 осіб, про загиблих поки не повідомляється.

Рятувальники на місці обвалення будинку

Рятувальники на місці обвалення будинку

У Китаї в місті Цюаньчжоу в суботу, 7 березня, обвалився готель Xinjia Express Hotel, який використовували як карантинний центр для людей, що контактували з інфікованими на коронавірус. Під завалами опинилось близько 70 людей. За даними місцевої влади, врятувати вдалось уже 38 осіб. Про загиблих інформації поки немає.

Готель, в якому було 80 номерів, обвалився близько 19.30 за місцевим часом. Як видно на відео з місця події, обрушилося відразу кілька перекриттів. На місці події працюють близько 700 рятувальників, задіяні екскаватори та будівельні крани. Для допомоги до Цюаньчжоу прямують представники влади з Пекіна, повідомила агенція "Сіньхуа".

Причини обвалення будинку поки не відомі

Причини обвалення будинку поки не відомі

 Загалом у Цюаньчжоу було зафіксовано 47 випадків захворювання на COVID-19. Нагадаємо, що Китай посідає перше місце у світі по числу інфікованих SARS-CoV-2. Станом на 7 березня кількість хворих становить 80,6 тисячі, померло вже понад три тисячі людей.

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