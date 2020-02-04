У Китаї зросла кількість смертей унаслідок коронавірусу до 490 осіб

Епідемія коронавірусу 2019 nCoV у Китаї коштувала життя вже 490 особам. Такі дані станом на ранок середи, 5 лютого, оприлюднили китайські органи охорони здоров'я. Як запевняють чиновники, за добу померло 65 осіб. Усі нові смертельні випадки зафіксовано в провінції Хубей, що найбільше потерпає від хвороби.

Згідно з актуалізованою статистикою, у КНР збільшилася й кількість підтверджених випадків захворювання, сягнувши 24324 осіб. Це число на 3887 перевищує показник, зафіксований напередодні.

За межами Китаю виявлено вже 230 підтверджених випадків інфікування коронавірусом у більш ніж 20 країнах, з них 12 - у Німеччині, передає агенція новин dpa. Щодо смертності серед інфікованих за межами Китаю, досі зафіксовано два летальних випадки внаслідок успричинених інфекцією складнень - по одному на Філіппінах та в Гонконзі.

10 підтверджених випадків на круїзному лайнері в Японії

Тим часом у рамках перевірки пасажирів і членів екіпажу затриманого напередодні на карантин в Японії круїзного лайнера Diamond Princess виявлено коронавірус у 10 осіб. Згідно з поширеним міністерством охорони здоров'я Японії повідомленням, цих інфікованих помістили в одну з лікарень у провінції Канагава. Таким чином у Японії підтвердили вже 33 випадки інфікування коронавірусом.

Сам круїзний лайнер перебуватиме на карантині ще два тижні, наголошують японські чиновники. Як повідомлялося, причиною затримання корабля, на якому більше 3,7 тисячі пасажирів та членів екіпажу, стало виявлення коронавірусу в одного з пасажирів судна, що днями зійшов з корабля у Гонконгу.

Як повідомлялося, хвороба, вперше зафіксована в 11-мільйонному місті Ухань, швидко поширилася Китаєм. Для боротьби з поширенням захворювання влада КНР вдалася до небачених раніше заходів безпеки. Ці заходи істотно позначилися й на економіці Китаю ти інших азійських країн.