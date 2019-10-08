 У Китаї зафіксували найгірший показник зростання економіки за останні 30 років | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

У Китаї зафіксували найгірший показник зростання економіки за останні 30 років

Упродовж 2019 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до 6,1 відсотка, що стало найгіршим показником із 1990 року. Цьогоріч експерти очікують подальшого сповільнення економічної активності у КНР.

Китайський юань

2019 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до позначки 6,1 відсотка. Така дані опублікувало в п'ятницю, 17 січня, Державне статистичне управління КНР. Досягнутий показник валового внутрішнього продукту (ВВП) виявився нижчим за результат 2018 року (6,6 відсотка) і загалом найнижчим від 1990 року.

DW.COM

Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди після 18 місяців суперечок. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду "історичною". (15.01.2020)

На тлі торговельного конфлікту між США та КНР у серпні 2019 року китайські виробники експортували менше, ніж у аналогічному місяці торік. Імпорт до КНР падає ще більшими темпами. (08.09.2019)

Конфлікт між Вашингтоном та Пекіном щодо митних тарифів становить загрозу для світової економіки, запевняють у МВФ. (09.05.2019)

В останньому кварталі 2019 року розвиток китайської економіки продемонстрував показник у 6 відсотків у річному вимірі. Попри це результат 2019 року відповідав очікуванням аналітиків щодо динаміки економічної активності у Китаї.

За даними фахівців, головними причинами такого сповільнення економічного розвитку Піднебесної став торговельний конфлікт зі США та погіршення внутрішнього попиту.

Щодо прогнозів на 2020 рік, то опитані журналістами інформагенції Reuters економісти розраховують на зростання ВВП Китаю на 5,9 відсотка.

Попри досягнуте днями порозуміння між Вашингтоном та Пекіном щодо двосторонньої торгівлі, аналітики скептично оцінюють його вплив на подальшу економічну ситуацію в КНР, адже підписана у Вашингтоні угода не передбачає скасування запроваджених раніше американських торговельних обмежень для китайських товарів у вигляді підвищених ставок ввізного мита.

Дивитись відео 02:03

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)  

Також за темою

USA Washington | Internationaler Währungsfonds | Kristalina Georgiewa, Direktorin

Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн 08.10.2019

Нинішній торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу може негативно позначитися на глобальному економічному зростанні. Світова економіка може втратити через це до 700 мільярдів доларів США, кажуть у МВФ.

Symbolbild USA China Handel

Наслідки торговельної війни: китайський експорт у серпні скоротився 08.09.2019

На тлі торговельного конфлікту між США та КНР у серпні 2019 року китайські виробники експортували менше, ніж у аналогічному місяці торік. Імпорт до КНР падає ще більшими темпами.

Russische und chinesische Flagge auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

Росія і Китай - два нерівноцінні партнери 05.06.2019

Росія називає Китай своїм стратегічним партнером, а лідери двох країн зустрічалися десятки разів за останні шість років. Але наскільки рівноцінним є це партнерство?

Реклама

Докладно

Прем'єр Росії Михайло Мішустін

Новий прем'єр РФ Мішустін: митник з психологією силовика

Інженер, хокеїст, відданий виконавець... Які ще характеристики дають Михайлу Мішустіну?  

Шкільний урок

Закон про середню освіту

Які зміни чекають на українську школу?  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  