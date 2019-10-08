У Китаї зафіксували найгірший показник зростання економіки за останні 30 років

2019 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до позначки 6,1 відсотка. Така дані опублікувало в п'ятницю, 17 січня, Державне статистичне управління КНР. Досягнутий показник валового внутрішнього продукту (ВВП) виявився нижчим за результат 2018 року (6,6 відсотка) і загалом найнижчим від 1990 року.

В останньому кварталі 2019 року розвиток китайської економіки продемонстрував показник у 6 відсотків у річному вимірі. Попри це результат 2019 року відповідав очікуванням аналітиків щодо динаміки економічної активності у Китаї.

За даними фахівців, головними причинами такого сповільнення економічного розвитку Піднебесної став торговельний конфлікт зі США та погіршення внутрішнього попиту.

Щодо прогнозів на 2020 рік, то опитані журналістами інформагенції Reuters економісти розраховують на зростання ВВП Китаю на 5,9 відсотка.

Попри досягнуте днями порозуміння між Вашингтоном та Пекіном щодо двосторонньої торгівлі, аналітики скептично оцінюють його вплив на подальшу економічну ситуацію в КНР, адже підписана у Вашингтоні угода не передбачає скасування запроваджених раніше американських торговельних обмежень для китайських товарів у вигляді підвищених ставок ввізного мита.