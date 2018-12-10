У Китаї затримані вже двоє канадців - їм закидають загрозу нацбезпеці

У Китаї протягом останніх кількох днів за підозрою у здійсненні діяльності, що підриває національну безпеку, затримані двоє громадян Канади. Про це зранку у четвер, 13 грудня, заявили у міністерстві закордонних справ КНР.

Щодо обох громадян Канади наразі проводиться розслідування, їхні права дотримуються, повідомив речник МЗС Китаю.

Раніше у цей же день про зникнення у Китаї свого громадянина Майкла Спейвора заявили у МЗС Канади. "Ми не змогли з ним зв'язатися з того часу, як він повідомив, що його допитує китайська влада", - повідомив речник канадського міністерства закордонних справ Гійом Берубе. Міністерка закордонних справ Канади Христя Фріленд заявила, що уряд країни працює над з'ясуванням місцеперебування бізнесмена і обговорює цю справу з китайською владою.

За даними китайських державних ЗМІ, Майкл Спейвор був допитаний Державним бюро безпеки в північно-східному місті Дандун. Влада Китаю підозрює, що Спейвор "займається діяльністю, що загрожує національній безпеці Китаю", повідомила агенція China News.

В канадському МЗС повідомили, що Майкл Спейвор є бізнесменом-консультантом, засновником компанії Peaktu Cultural Exchange, яка займається організацією туристичних, ділових та спортивних поїздок до Північної Кореї. Він також зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином та організовував поїздки до країни зірки баскетболу Денніса Родмана.

Раніше цього тижня в Канаді був затриманий колишній співробітник посольства Канади в Пекіні Майкл Ковріг.

Експерти вважають, що ці затримання є відповіддю Китаю на затримання у Ванкувері фінансової директорки китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу. Вона була затримана за запитом США, оскільки її звинувачують у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Підставою для цього стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. 11 грудня канадський суд відпустив Мен під заставу.