 У Китаї автомобіль в′їхав у групу школярів: п′ятеро загиблих, 18 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

У Китаї автомобіль в'їхав у групу школярів: п'ятеро загиблих, 18 поранених

Щонайменше п'ятеро дітей загинули та 18 отримали травми через наїзд автомобіля поблизу школи у китайському місті Хулудао. Водій затриманий.

Автомобіль збив дітей у Китаї

Автомобіль збив дітей у Китаї

У китайському місті Хулудао у провінції Ляонін автомобіль наїхав на групу школярів поблизу початкової школи. Внаслідок цього загинули щонайменше п'ятеро дітей, повідомили у четвер, 22 листопада, китайські державні ЗМІ. Ще 18 дітей були госпіталізовані із травмами.

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Повідомляється, що група школярів переходила дорогу і в цей момент в них в'їхав автомобіль. 

Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що водій автомобіля був затриманий. Зараз проводиться розслідування для з'ясування причин надзвичайної події.

Раніше цього місяця загинуло 13 людей, коли автобус впав з моста у провінції Чонгкінг через те, що водій почав битися з пасажирами. У вересні 11 людей загинули, коли автомобіль в'їхав у натовп на площі в провінції Хунань. У лютому у Шанхаї загорівся фургон з пляшками з бензином, через що загинуло 18 людей. 

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