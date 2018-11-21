У Китаї автомобіль в'їхав у групу школярів: п'ятеро загиблих, 18 поранених

У китайському місті Хулудао у провінції Ляонін автомобіль наїхав на групу школярів поблизу початкової школи. Внаслідок цього загинули щонайменше п'ятеро дітей, повідомили у четвер, 22 листопада, китайські державні ЗМІ. Ще 18 дітей були госпіталізовані із травмами.

Повідомляється, що група школярів переходила дорогу і в цей момент в них в'їхав автомобіль.

Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що водій автомобіля був затриманий. Зараз проводиться розслідування для з'ясування причин надзвичайної події.

Раніше цього місяця загинуло 13 людей, коли автобус впав з моста у провінції Чонгкінг через те, що водій почав битися з пасажирами. У вересні 11 людей загинули, коли автомобіль в'їхав у натовп на площі в провінції Хунань. У лютому у Шанхаї загорівся фургон з пляшками з бензином, через що загинуло 18 людей.