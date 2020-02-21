 У китаянки з потяга Київ-Москва не виявили коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

У китаянки з потяга Київ-Москва не виявили коронавірусу

Пасажири потяга Київ-Москва пройшли медогляд - ознак захворювання в них не виявили. Результат тесту на коронавірус у знятої з поїзда китаянки теж негативний. Частина українців, що їхали разом з нею, - у лікарні.

Потяг Укрзалізниці на вокзалі у Львові

Потяг "Укрзалізниці" (архівне фото)

Пасажири потяга Київ-Москва, з якого зняли громадянку Китаю, пройшли медогляд на вокзалі в Москві - ознак захворювання у них не виявлено. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті українського міністерства інфраструктури у п'ятницю, 21 лютого. 

"Поїзд, з якого зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, прибув до місця призначення. Пасажири рейсу пройшли медогляд на вокзалі у Москві, ознак захворювання не виявлено. Поїзд пройшов санітарну обробку та готується до повернення в Україну", - зазначили в мінінфрастуктури. Також повідомляється, що співробітники "Укрзалізниці" перебувають на постійному зв'язку з бригадою поїзда.

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У китаянки не виявили коронавірусу

Відомство зазначає, що, за інформацією російської сторони, результати лабораторних досліджень китаянки на новий коронавірус - негативні. Вона перебуває у Брянській обласній інфекційній лікарні. Серед осіб із вагону, які могли з нею контактувати, до інфекційної лікарні також госпіталізовано п'ятьох громадян України - двох чоловіків і трьох жінок. "Їхній стан нормальний, скарг немає, здійснюються лабораторні дослідження", - повідомили в міністерстві інфраструктури.

Крім того, як зазначається, у відчепленому вагоні перебувають шестеро українців, які відмовилися від госпіталізації. "Харчування, опалення і санітарні умови у відчепленому вагоні забезпечені. Підтримуються робочі контакти із російською стороною", - зазначили в українському відомстві.

Після отримання результатів лабораторних досліджень госпіталізованих пасажирів мають ухвалити "рішення про їхнє подальше прямування та щодо повернення вагона, який перебуває на санітарній стоянці у Брянську".

Тим часом в "Укрзалізниці" створили штаб оперативного реагування. Ситуація перебуває на контролі мінінфраструктури.

Раніше цього дня російські місцеві чиновники повідомили, що в Брянській області від потяга Київ-Москва відчепили один вагон, у якому їхала китаянка з підвищеною температурою.

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