 У Киргизстані розігнали мітинг прихильників експрезидента, а його арештували | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Новини

У Киргизстані розігнали мітинг прихильників експрезидента, а його арештували

У МВС Киргизстану використали світлошумові гранати та сльозогінний газ для розгону мітингу прихильників експрезидента Алзамбека Атамбаєва, якого згодом арештували до 26 серпня.

У Киргизстані розігнали мітинг прихильників експрезидента Атамбаєва, а його арештували

У Киргизстані розігнали мітинг прихильників експрезидента Атамбаєва, а його арештували

Силовики міністерства внутрішніх справ Киргизстану розігнали мітинг прихильників колишнього президента країни Алзамбека Атамбаєва у центрі Бішкека у ніч на п'ятницю, 9 серпня. Під час розгону вони використовували світлошумові гранати та сльозогінний газ, повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на МВС країни. Свої дії поліція пояснює тим, що мітингарі "незаконно в нічний час почали порушувати громадський правопорядок, перекривати дороги, хуліганити, і намагалися дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в місті Бішкек", заявили у пресслужбі МВС. Там підтвердили використання  для "спецзасобів" проти мітингувальників. Наразі правоохоронці встановлюють та намагаються затримати організаторів мітингу.

DW.COM

Під будинком колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва поновилися сутички між його прихильниками і спецназом. Киргизькі ЗМІ повідомляють про нову спробу штурму. (08.08.2019)

У Киргизстані проходить операція з затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва. У зіткненнях прихильників політика і спецназу постраждали понад 30 осіб. Загинув один поліцейський. (07.08.2019)

Водночас самого Атамбаєва було арештовано до 26 серпня. "В результаті виїзного засідання судді Першотравневого районного суду Бішкека, який був викликаний в Держкомітет нацбезпеки (ДКНБ), суд ухвалив рішення заарештувати Атамбаєва на час слідства, до 26 серпня", - повідомив його адвокат Сергій Слєсарєв. За його словами, Атамбаєва звинувачують у незаконному звільненні у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Криза у Киргизстані

Нагадаємо, в селі Кой-Таш під Бішкеком силовики тричі проводили спецоперацію із затримання експрезидента Атамбаєва, приводом для якої стала відмова політика з'явитися на допит. Згодом під час третьої спроби штурму його будинку Атамбаєв сам здався силовикам після декількох годин переговорів з керівництвом МВС країни.

У Киргизстані Атамбаєва звинувачують в незаконному збагаченні і звільненні одного з кримінальних авторитетів. Атамбаєв відкидає всі звинувачення, називаючи їх "абсурдом". Наприкінці червня парламент позбавив експрезидента недоторканності. Якщо суд визнає Атамбаєва винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану з 2011 по 2017 рік.

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