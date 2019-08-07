У Киргизстані знову штурмують будинок експрезидента Атамбаєва - ЗМІ

У селищі Кой-Таш під Бішкеком у четвер, 8 серпня, підрозділ спецпризначення знову намагається взяти штурмом будинок колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, повідомляє киргизький телеканал "Апрель".

Напередодні під час попередньої спроби штурму прихильники колишнього президента взяли в заручники шістьох спецназівців, у яких були різні поранення. Як повідомило агентство "Інтерфакс", після того, як у четвер прихильники Атамбаєва відпустили шістьох спецназівців, силовики застосували спецзасоби проти жителів села Кой-Таш. "Співробітники МВС застосували світлошумові гранати і спецзасоби в результаті сутички з місцевими жителями", - повідомив співрозмовник агентства.

Тим часом кількість поранених унаслідок сутичок спецпризначенців із прихильниками Атамбаєва у селі Кой-Таш під Бішкеком зросла до 79 осіб, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Киргизстану.

Нагадаємо, напередодні ввечері в селі Кой-Таш під Бішкеком почалася спецоперація із затримання експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва, проте спроба штурму його будинку виявилася невдалою. Спецпризначенці відступили, а один з бійців загинув від вогнепального поранення.

Приводом для силової операції із затримання експрезидента стала його відмова з'явитися на допит. У Киргизстані Атамбаєва звинувачують в незаконному збагаченні і звільненні одного з кримінальних авторитетів. Атамбаєв відкидає всі звинувачення, називаючи їх "абсурдом".

Наприкінці червня парламент позбавив експрезидента недоторканності. Якщо суд визнає Атамбаєва винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента з 2011 по 2017 рік.