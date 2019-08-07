У Киргизстані затримали експрезидента Атамбаєва

Співробітники силових структур Киргизстану у четвер, 8 серпня, затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, передає агенція "Інтерфакс". Атамбаєв сам здався силовикам після декількох годин переговорів з керівництвом МВС країни. На даний момент кортеж з кількох авто, в одному з яких перебуває Атамбаєв, прямує до МВС Киргизстану у Бішкеку об'їзною дорогою, бо прихильники експрезидента заблокували автошлях Бішкек - ​​Кой-Таш.

Спецназ відтіснив прихильників експрезидента від його будинку. В операції в селі Кой-Таш, де він розташований, брали участь близько двох тисяч співробітників МВС країни, в тому числі загін спецпризначенців. До того, як Атамбаєв здався, спецназ МВС Киргизстану намагався взяти штурмом будинок політика. При цьому силовики застосували спецзасоби і світлошумові гранати в зіткненні з мешканцями села. Кількість поранених унаслідок сутичок спецпризначенців із прихильниками Атамбаєва зросла до 79 осіб, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Киргизстану.

Нагадаємо, напередодні ввечері в селі Кой-Таш під Бішкеком почалася спецоперація із затримання експрезидента Атамбаєва, приводом для якої стала відмова політика з'явитися на допит. У Киргизстані Атамбаєва звинувачують в незаконному збагаченні і звільненні одного з кримінальних авторитетів. Атамбаєв відкидає всі звинувачення, називаючи їх "абсурдом". Наприкінці червня парламент позбавив експрезидента недоторканності. Якщо суд визнає Атамбаєва винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану з 2011 по 2017 рік.