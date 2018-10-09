 У Керчі внаслідок вибуху у коледжі загинули десятеро осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

У Керчі внаслідок вибуху у коледжі загинули десятеро осіб

За попередніми даними, внаслідок вибуху в політехнічному коледжі в Керчі до десяти людей загинули, десятки дістали поранень. Щодо причин вибуху висуваються різні версії.

Керч (фото з архіву)

Керч (фото з архіву)

Внаслідок вибуху в політехнічному коледжі в Керчі загинули десятеро осіб, ще десятки постраждали, повідомляють місцеві ЗМІ в середу, 17 жовтня. Національний антитерористичний комітет РФ (НАК) заявив, що в коледжі загинули 10 осіб і близько 50 постраждали.

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Російський НАК також повідомив, що причиною вибуху став невстановлений вибуховий пристрій, інформує агеенція AP. На місце події прибула аварійно-газова служба, постраждалих госпіталізують. За попередніми даними інформагенції, вибух в місті, що знаходиться на анексованому Росією українському півострові Крим, міг спричинити витік газу.

"Інтерфакс" повідомив із посиланням на джерело, що "профільні фахівці ФСБ із Москви вилетять сьогодні в Керч для надання практичної допомоги кримським колегам в обстеженні потерпілого від вибуху будівлі коледжу".

У Кремлі заявили, що вибух у керченському коледжі може бути терористичним актом, інформує Reuters. Речник російського президента повідомив, що Володимир Путін віддав розпорядження розібратися в причинах трагедії в Керчі. 

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