У Керченській протоці продовжують горіти танкери

У Чорному морі у четвер, 24 січня, йпродовжують горіти два танкери. Пожежа почалась ще 21 січня і наразі її гасіння триває, повідомив рятувально-координаційний центр (РКЦ) Росморрічфлота.

Напередодні рятувальникам вдалося призупинили дрейф танкерів, коли вони знаходились в територіальних водах з боку Криму, які Росія називає своїми після анексії півострова. Однак в четвер судно "Канді" знов почало рухатися, повідомляє агенція "Інтерфакс". РКЦ повідомив, що танкер дрейфує зі швидкістю 1,3 вузла.

Для тих моряків, які вижили після пожежі танкерів, вже готові тимчасові документи, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на свої джерела. "У всіх (12 врятованих. - Ред.) немає документів. Вони пострибали за борт без всього. Документи практично всі готові", - сказав співрозмовник агентства. Він також зазначив, що найближчим часом моряки зможуть виїхати, а тіла загиблих будуть доставлені на батьківщину.

Джерела агенції повідомляють, що танкери працювали з паливом за "сірими схемами" і, можливо, порушили техніку безпеки. За даними Російського професійного союзу моряків, танкери, імовірно, належать турецькій компанії Millennium Denizcilik Gemi і ходили під "чорним прапором". Там відзначили, що на танкерах не було колективного договору, судновласник так і не вийшов на зв'язок, а інформації про страховий клуб, в якому перебували судна, поки немає.

В листопаді 2018 року обидва танкери згадувалися в інформації Мінфіну США з попередженням про ризик американських санкцій. Вашингтон стверджував, що з 2016 року судна займаються поставками палива в Сирію в обхід санкцій.

Як повідомлялося, два судна зі скрапленим газом - "Канді" і "Маестро" - загорілися 21 січня в нейтральних водах Чорного моря. Танкери під прапором Танзанії знаходилися на якірній стоянці в 15 морських милях на південь від кримського мису Такіль. Пожежа, за попередніми даними, сталась під час передачі палива з борту на борт. На двох суднах перебувало 32 громадянина Індії та Туреччини. Було врятовано 12 осіб, загинуло десять и ще десять вважаються зниклими безвісти.