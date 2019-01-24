 У Керченській протоці продовжують горіти танкери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

У Керченській протоці продовжують горіти танкери

Гасіння пожежі на танкерах "Канді" і "Маестро" триває вже три дні. Судна продовжують дрейфувати у Чорному морі.

Пожежа на танкерах продовжується

Пожежа на танкерах продовжується

У Чорному морі у четвер, 24 січня, йпродовжують горіти два танкери. Пожежа почалась ще 21 січня і наразі її гасіння триває, повідомив рятувально-координаційний центр (РКЦ) Росморрічфлота.

Напередодні рятувальникам вдалося призупинили дрейф танкерів, коли вони знаходились в територіальних водах з боку Криму, які Росія називає своїми після анексії півострова. Однак в четвер судно "Канді" знов почало рухатися, повідомляє агенція "Інтерфакс". РКЦ повідомив, що танкер дрейфує зі швидкістю 1,3 вузла.

Для тих моряків, які вижили після пожежі танкерів, вже готові тимчасові документи, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на свої джерела. "У всіх (12 врятованих. - Ред.) немає документів. Вони пострибали за борт без всього. Документи практично всі готові", - сказав співрозмовник агентства. Він також зазначив, що найближчим часом моряки зможуть виїхати, а тіла загиблих будуть доставлені на батьківщину.

Джерела агенції повідомляють, що танкери працювали з паливом за "сірими схемами" і, можливо, порушили техніку безпеки. За даними Російського професійного союзу моряків, танкери, імовірно, належать турецькій компанії Millennium Denizcilik Gemi і ходили під "чорним прапором". Там відзначили, що на танкерах не було колективного договору, судновласник так і не вийшов на зв'язок, а інформації про страховий клуб, в якому перебували судна, поки немає.

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На судні VOLGO-BALT 214, що затонуло на початку січня в Чорному морі, загинула половина екіпажу. Правозахисники вказують, що подібні катастрофи трапляються щороку через використання застарілого флоту. (10.01.2019)

У Чорному морі в районі Керченської протоки горіли два судна. Щонайменше одинадцятеро осіб загинули. (21.01.2019)

В листопаді 2018 року обидва танкери згадувалися в інформації Мінфіну США з попередженням про ризик американських санкцій. Вашингтон стверджував, що з 2016 року судна займаються поставками палива в Сирію в обхід санкцій.

Як повідомлялося, два судна зі скрапленим газом - "Канді" і "Маестро" - загорілися 21 січня в нейтральних водах Чорного моря. Танкери під прапором Танзанії знаходилися на якірній стоянці в 15 морських милях на південь від кримського мису Такіль. Пожежа, за попередніми даними, сталась під час передачі палива з борту на борт. На двох суднах перебувало 32 громадянина Індії та Туреччини. Було врятовано 12 осіб, загинуло десять и ще десять вважаються зниклими безвісти.

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