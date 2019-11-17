У Керченській протоці потонула російська бронемашина

У Керченській протоці у суботу, 25 липня, потонув російський бронеавтомобіль. Інцидент стався під час "патріотичної акції", присвяченій Керченсько-Ельтигенському десанту 1943 року, повідомив представник організаторів Сергій Чернаков, передає агенція "Інтерфакс-Південь". "Затонула БРДМ-2, постраждалих немає, екіпаж евакуювали на катер", - сказав він.

Прессекретар громадської організації, яка виступила організатором, Андрій Коннов уточнив, що причиною події став вихід машини на відрізок з перепадами глибини в п'яти кілометрах від берега і сильний бічний вітер.

"Вода почала надходити в БРДМ-2, штатні системи порятунку автомобіля працювали, про що можна судити з відео з місця подій, і викачували воду. Однак вона надходила надто швидко", - розповів Коннов. За його словами, з бронеавтомобіля евакуювали екіпаж у складі п'яти людей.

За запевненням Коннова, загрози розливу палива немає, тому що баки машини герметичні. Вирішується питання про підйом техніки. Інші російські бронеавтомобілі повернулися на Таманський берег.