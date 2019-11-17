У Керченській протоці потонула російська бронемашина

Російський бронеавтомобіль БРДМ-2 затонув в Керченській протоці, екіпаж евакуювали. За даними організаторів форсування протоки, загрози розливу палива немає.
У Керченській протоці у суботу, 25 липня, потонув російський бронеавтомобіль. Інцидент стався під час "патріотичної акції", присвяченій Керченсько-Ельтигенському десанту 1943 року, повідомив представник організаторів Сергій Чернаков, передає агенція "Інтерфакс-Південь". "Затонула БРДМ-2, постраждалих немає, екіпаж евакуювали на катер", - сказав він.
Прессекретар громадської організації, яка виступила організатором, Андрій Коннов уточнив, що причиною події став вихід машини на відрізок з перепадами глибини в п'яти кілометрах від берега і сильний бічний вітер.
"Вода почала надходити в БРДМ-2, штатні системи порятунку автомобіля працювали, про що можна судити з відео з місця подій, і викачували воду. Однак вона надходила надто швидко", - розповів Коннов. За його словами, з бронеавтомобіля евакуювали екіпаж у складі п'яти людей.
За запевненням Коннова, загрози розливу палива немає, тому що баки машини герметичні. Вирішується питання про підйом техніки. Інші російські бронеавтомобілі повернулися на Таманський берег.
Вашингтон додав до санкційного переліку осіб, що причетні до виборів в анексованому Росією Криму, а також організаторів залізничного сполучення Керченським мостом.
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