 У Керченській протоці потонула російська бронемашина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

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Новини

У Керченській протоці потонула російська бронемашина

Російський бронеавтомобіль БРДМ-2 затонув в Керченській протоці, екіпаж евакуювали. За даними організаторів форсування протоки, загрози розливу палива немає.

Керченська протока

Керченська протока (фото з архіву)

У Керченській протоці у суботу, 25 липня, потонув російський бронеавтомобіль. Інцидент стався під час "патріотичної акції", присвяченій Керченсько-Ельтигенському десанту 1943 року, повідомив представник організаторів Сергій Чернаков, передає агенція "Інтерфакс-Південь". "Затонула БРДМ-2, постраждалих немає, екіпаж евакуювали на катер", - сказав він.

Прессекретар громадської організації, яка виступила організатором, Андрій Коннов уточнив, що причиною події став вихід машини на відрізок з перепадами глибини в п'яти кілометрах від берега і сильний бічний вітер.

"Вода почала надходити в БРДМ-2, штатні системи порятунку автомобіля працювали, про що можна судити з відео з місця подій, і викачували воду. Однак вона надходила надто швидко", - розповів Коннов. За його словами, з бронеавтомобіля евакуювали екіпаж у складі п'яти людей.

За запевненням Коннова, загрози розливу палива немає, тому що баки машини герметичні. Вирішується питання про підйом техніки. Інші російські бронеавтомобілі повернулися на Таманський берег.

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