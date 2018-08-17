 У Кельні відкрилася виставка Gamescom | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

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Новини

У Кельні відкрилася виставка Gamescom

На ювілейній Gamescom свої новинки покажуть понад тисяча розробників відеоігор. Німці витрачають на відеоігри нині більше грошей, ніж будь-коли раніше.

Косплеєри на Gamescom-2018

Gamescom-2018

У Кельні в середу, 22 серпня, відкрилася найбільша щорічна міжнародна виставка відеоігор Gamescom. На виставці зареєструвалися понад 100 учасників з понад 50 країн. Новинки світу відеоігор покажуть понад тисяча виробників.

DW.COM

Ярмарок комп'ютерних та відеоігор Gamescom цього року за п'ять днів відвідали 345 тисяч гостей. (09.08.2015)

На кілька днів Кельн став світовою столицею геймерів. Організатори очікують рекордної кількості відвідувачів, роблячи ставку на нові технології, як-то окуляри віртуальної реальності. (17.08.2016)

Цьогорічним гаслом виставки є "Різноманіття перемагає". Йдеться про тенденцію до активнішого поширення відеоігор на більшій кількості платформ. Насамперед ідеться про мобільні пристрої.

Німці витрачають на відеоігри більше, ніж будь-коли

За даними німецького галузевого об'єднання Game, ринок відеоігор у Німеччині у першій половині 2018 року зріс на 17 відсотків, сягнувши обороту 1,5 мільярда євро. Найпомітніше зростання - в секторі мобільних ігрових додатків - на 40 відсотків. Як пише Schwäbische Zeitung, німці витрачають на ігри більше грошей, ніж будь-коли раніше. Німеччина є найважливішим у Європі ринком усіх форм ігор - і п'ятим найбільшим у світі. При цьому частка вироблених в Німеччині відеоігор пробуксовує, нині вона становить менше шести відсотків.

Цього року Gamescom відзначає ювілей, їй 10 років. Виставка триватиме до 26 серпня. У 2017 році Gamescom відвідали понад 350 тисяч осіб.

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