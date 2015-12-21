У квітні Трамп говорив із Зеленським про "Міс Всесвіт", а не боротьбу з корупцією

Під час першої телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка відбулася 21 квітня, в ніч після перемоги Зеленського на виборах президента України, президент США згадав конкурс краси "Міс Всесвіт", але не говорив про боротьбу з корупцією. Це випливає з оприлюдненої Білим домом у п'ятницю, 15 листопада, стенограми їхньої розмови.

Зокрема, Трамп привітав Зеленського із перемогою та запросив його до Білого дому. Новообраний український президент своєю чергою запросив Трампа на свою інавгурацію. "Немає слів, щоб описати нашу прекрасну країну. Наскільки милі, теплі та доброзичливі тут люди, яка смачна їжа. (…) Найкраще буде, якщо ви побачите це самі", - похвалився Зеленський.

Трамп своєю чергою погодився з оцінкою Зеленським України. "Коли я був власником "Міс Всесвіт", (…) Україна завжди була дуже добре представлена", - згадав американський президент.

Згадував конкурс краси президент США і під час зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня. "У нас була одна переможниця з України- (...) Ми познайомилися з цією країною з багатьох її проявах", - сказав тоді Трамп, цитує агенція новин dpa.

Після першої телефонної розмови Трампа із Зеленським Білий дім поширив повідомлення, у якому йшлося про те, що вони обговорили боротьбу з корупцією та підтримку цілісності України. "Президент Трамп підкреслив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - йшлося у повідомленні. Однак в опублікованій стенограмі про ці теми взагалі не згадується.

Дональд Трамп купив конкурс краси "Міс Всесвіт" у 1996 році. У вересні 2015 року, коли він вже балотувався на посаду президента США, Трамп викупив всі акції і став одноосібним власником конкурсу, а за кілька днів продав компанію продюсерській агенції WME/IMG.