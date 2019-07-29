У Катарі розпочався вирішальний раунд переговорів США з "Талібаном"

У столиці Катару Досі в суботу, 3 липня, розпочався восьмий раунд переговорів представників Сполучених Штатів та ісламістського руху "Талібан" про завершення збройного конфлікту в Афганістані. Про це агентству новин AFP повідомив речник руху Сухейл Шахін.

Очікується, що цей раунд переговорів стане вирішальним. США налаштовані оптимістично щодо можливих позитивних результатів переговорів. "Таліби сигналізують, що вони готові підписати угоду. Ми готові до хорошої угоди", - написав у Twitter в ніч на суботу спецпредставник США з врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад. Він додав, що йдеться про мирну угоду, а не угоду щодо виведення військ.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних американських президентських виборів, які мають відбутися 3 листопада 2020 року.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади.

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.