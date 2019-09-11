 У Каталонії затримали активістів, яких підозрюють у підготовці терактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

У Каталонії затримали активістів, яких підозрюють у підготовці терактів

Поліція в Іспанії провела 10 обшуків, під час яких затримала дев'ятьох каталонських сепаратистів. Правоохоронці стверджують, що затримані могли планувати насильницькі дії.

Поліція в Іспанії провела 10 обшуків, під час яких затримала дев'ятьох каталонських сепаратистів, архівне фото

Поліція в Іспанії провела 10 обшуків, під час яких затримала дев'ятьох каталонських сепаратистів, архівне фото

Іспанська поліція у понеділок, 23 вересня, затримала дев'ятьох прихильників незалежності Каталонії, які, за даними правоохоронців, могли планувати насильницькі дії. Поліція вважає, що затримані збирали матеріали для виготовлення вибухівки, інформує агенція Reuters.

Проведена у провінції Барселона спецоперація була організована в рамках розслідування стосовно діяльності так званих комітетів на захист республіки (CDR), які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії. У минулому ця організація влаштовувала протестні акції, під час яких активістами блокувалися автодороги та залізничні шляхи. Загалом поліцією у понеділок було проведено 10 обшуків, під час яких було вилучено матеріли, що можуть бути використані для виготовлення вибухівки.

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У національний день автономії на вулиці Барселони вийшли сотні тисяч каталонців, щоб виступити за відокремлення від Іспанії. Вийти громадян на вулиці закликав і регіональний уряд Каталонії. (11.09.2019)

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон і його соратник Тоні Комін мають скласти присягу та отримати посвідчення в Мадриді, де їм загрожує затримання та суд через організацію референдуму за незалежність регіону. (17.06.2019)

За даними прокурорів Національного суду Іспанії, до компетенції якого, зокрема, належить розгляд справ, що мають відношення до тероризму, представники CDR могли готувати акти насильства під час відзначення 1 жовтня річниці незаконного референдуму про відокремлення Каталонії від Іспанії. Рейди були покликані зібрати докази того, що CDR "здійснювали підготовку до терористичних актів, що мають відношення до їхніх сепаратистських задумів", цитує агенція AP.

У CDR натомість заявили, що обшуки мають на меті змусити їх "замовкнути", та закликали до акцій протесту проти "репресій", які здійснює Мадрид. У місті Сабадель понад сотня осіб зібралися на місці одного з обшуків та вигукували образи на адресу представників поліції.

Нагадаємо, політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо відокремлення від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Через проведення цього голосування та спроби проголошення незалежності регіону дехто з тодішніх каталонських посадовців опинився на лаві підсудних у Мадриді. Їм закидають заклики до заколоту та розтрату державних коштів. Нагадаємо, колишній голова уряду регіону Карлес Пучдемон після тих подій утік до Бельгії. Перед судом, однак, постануть деякі представники його уряду. Їм загрожує до 25 років ув'язнення. 

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