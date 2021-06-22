У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність

Тисячі людей в суботу, 11 вересня, вийшли на вулиці Барселони з вимогою надати каталонському регіону незалежність від центрального іспанського уряду. В цей день каталонці відзначають свято Diada, або Національний день Каталонії. Щорічно в цей день сепаратистське об'єднання ANC (Каталонські національні збори) організовує акції за незалежність регіону від Мадрида. Цього року, за даними ANC, в ході вулицями Барселони взяли участь 400 тисяч осіб.

За даними поліції, в демонстрації взяли участь 108 тисяч людей. Для порівняння: в роки, що передували пандемії COVID-19, число учасників цієї щорічної демонстрації перевищувало мільйон людей.

Учасники демонстрації

Перемога сепаратистів на регіональних виборах в Каталонії

У лютому 2021 року на регіональних виборах в Каталонії перемогу здобув блок націоналістичних партій, які виступають за самовизначення цього регіону Іспанії. Одна з цих політичних сил - "Ліві республіканці" - виступає за проведення референдуму про незалежність Каталонії, який був би визнаний як Іспанією, так і міжнародною спільнотою. Організація такого референдуму повинна обговорюватися на переговорах з Мадридом, вважають в партії.

Під час демонстрації в Барселоні

Переговори між урядом Іспанії і регіональним урядом Каталонії мають відбутися вже через кілька днів. Як припускають експерти, не виключено, що Мадрид може погодитися на розширення автономії регіону.