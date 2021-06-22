 У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Каталонії більше 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію за незалежність

Масова хода вулицями Барселони з вимогою надання Каталонії суверенітету відбулася за кілька днів до переговорів між регіональним урядом і урядом Іспанії.

На вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей

На вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей

Тисячі людей в суботу, 11 вересня, вийшли на вулиці Барселони з вимогою надати каталонському регіону незалежність від центрального іспанського уряду. В цей день каталонці відзначають свято Diada, або Національний день Каталонії. Щорічно в цей день сепаратистське об'єднання ANC (Каталонські національні збори) організовує акції за незалежність регіону від Мадрида. Цього року, за даними ANC, в ході вулицями Барселони взяли участь 400 тисяч осіб.  

За даними поліції, в демонстрації взяли участь 108 тисяч людей. Для порівняння: в роки, що передували пандемії COVID-19, число учасників цієї щорічної демонстрації перевищувало мільйон людей. 

Учасники демонстрації

Учасники демонстрації

Перемога сепаратистів на регіональних виборах в Каталонії

У лютому 2021 року на регіональних виборах в Каталонії перемогу здобув блок націоналістичних партій, які виступають за самовизначення цього регіону Іспанії. Одна з цих політичних сил - "Ліві республіканці" - виступає за проведення референдуму про незалежність Каталонії, який був би визнаний як Іспанією, так і міжнародною спільнотою. Організація такого референдуму повинна обговорюватися на переговорах з Мадридом, вважають в партії.

Під час демонстрації в Барселоні

Під час демонстрації в Барселоні

Переговори між урядом Іспанії і регіональним урядом Каталонії мають відбутися вже через кілька днів. Як припускають експерти, не виключено, що Мадрид може погодитися на розширення автономії регіону.

Дивитись відео 01:27

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)

  • Історія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Багата стародавня історія

    Каталонію досить рано стали заселяти фінікійці, етруски, а згодом і греки. Перші грецькі колонії - це насамперед Росас та Ампуріас (на фото). Грецька назва останнього - Емпоріон. За ними прийшли римляни, що розбудували поселення та інфраструктуру. Каталонія залишалася в складі Римської імперії до завоювання цього регіону вестготами у 507-му році нашої ери.

  • Завоювання Майорки

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Графства та королівство

    711 року Каталонію завоювали араби. Їхнє просування вглиб Європи зупинили франки у битві при Турі, відомій як битва при Пуатьє, в 732 році. Вже 759 року північні райони Каталонії знову стали християнськими. 1137 року каталонські графства утворили Арагонське королівство. У ХІІІ та в першій половині ХІV століття воно тримало під контролем Західне Середземномор'я та захопило Майорку й Валенсію.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Автономія аж до Війни за іспанську спадщину

    Ще в ХІІІ столітті з'явилися інституції каталонського самоврядування - так званий Женералітат Каталонії. Навіть після об'єднання Арагонського королівства з Королівством Кастилія 1476 року Арагон міг втримати свої автономні інституції аж до Війни за іспанську спадщину, що тривала з 1701 по 1714 рік. Винятком був тільки час, на який припало Сегадорське повстання 1640-1659 року.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Роковини поразки

    Після захоплення Барселони 11 вересня 1714 року королем Філіпом V, який походив з династії Бурбонів, було розпущено всі каталонські інституції та покладено край самоврядуванню регіону. Щороку 11 вересня каталонці згадують втрату своїх прав на автономію. На фото - хода 11 вересня 2015 року в Барселоні.

  • Франсиско Пі-і-Маргаль

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Ідеї федерації під час першої іспанської республіки

    Після того як 10 лютого 1873 року король Амадей І відмовився від престолу, було проголошено першу іспанську республіку, котра не проіснувала й року. Прихильники республіки розкололися на тих, хто виступав за централізовану республіку та прибічників федеративного устрою. Серед тих, хто обстоював ідею федерації був і Франсиско Пі-і-Маргаль. Він був також одним з п'яти президентів республіки.

  • Король Іспанії Альфонс ХІІ

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Невдала спроба у ХІХ столітті

    Спроба Каталонії створити власне державне утворення в межах іспанської республіки ще більше посилила суперечки між республіканцями. 1874 року влада знову повертається до монархів з династії Бурбонів. Тоді на престол сів король Альфонс ХІІ.

  • Каталонські республіканці

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Каталонські республіканці

    З 1923 по 1930 роки генерал Мігель Прімо де Рівера створив диктатуру, що опиралася на підтримку короля Альфонса ХІІІ, армію та клерикальні кола. Тоді центром опозиції та спротиву стала Каталонія. Політичний діяч Франсеск Масія (на зображенні) виборював після завершення диктатури права на широку автономію для Каталонії.

  • Громадянська війна в Іспанії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Перемога Франко та кінець усім правам і свободам

    Під час другої іспанської республіки каталонські депутати розробляли статут автономії для регіону, котрий 1923 року ухвалив парламент Іспанії. Франсеска Масію після виборів до парламенту Каталонії було обрано керівником уряду - Женералітату Каталонії. Але перемога генерала Франко в громадянській війні 1936-1939 поклала край другій іспанській республіці та її здобуткам.

  • Генерал Франко

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Втрата всіх свобод

    Режим Франко, що правив з 1939 по 1975 рік, означав для Каталонії демонтаж всіх демократичних свобод. На цей час припали заборона та ліквідація всіх політичних партій, скасування статуту автономії та утиски каталонської мови й культури.

  • Парламент Каталонії в Барселоні

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Відновлення автономії з новим статутом

    1977 року на перших вільних виборах, що відбулися після завершення диктатури Франко, було знову тимчасово обрано Женералітат Каталонії. Згідно з демократичною конституцією Іспанії 1978 року, Каталонія отримала 1979 року новий статут автономії.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Жорді Пужоль - багато років незмінний глава уряду Каталонії

    Перший після завершення диктатури Франко статут автономії визнавав самостійність Каталонії, а каталонську мову як окрему мову. Порівняно зі статутом 1932 року, було дещо розширено права каталонців в освіті та культурі, але обмежено в таких сферах як юстиція, фінанси та охорона громадського порядку. Жорді Пужоль очолював уряд Каталонії з 1980 по 2013 роки.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Зростання самосвідомості

    Останніми роками прагнення каталонців отримати незалежність знову посилилися. 2006 року Каталонія отримала новий статут автономії, що передбачав розширення повноважень. Утім, після оскарження, котре подала консервативна "Народна партія", Верховний суд Іспанії скасував цей статут.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Перша спроба референдуму

    Референдум щодо незалежності Каталонії планувалося провести ще 9 листопада 2014 року. Першим запитанням у бюлетені було: "Чи хочете Ви, щоб Каталонія стала державою?" У разі згоди, слід було відповісти й на друге запитання: "Чи хочете Ви, щоб ця держава отримала незалежність?" Але Конституційний суд Іспанії визнав референдум нелегітимним.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Двобій титанів

    З січня 2016 року уряд Каталонії очолює Карлес Пучдемон. Від курсу на сепаратизм, котрий провадив його попередник Артур Мас, Пучдемон не відступав. Саме урядом під його керівництвом було призначено референдум про незалежність 1 жовтня 2017 року. Уряд у Мадриді на чолі з Маріано Рахоєм із застосуванням поліції всіляко протистояв проведенню голосування, яке називає неконституційним "інсценуванням".

    Автор: Юдіт Алонсо


DW.COM

Коментар: Конфлікт навколо Каталонії - своїм мовчанням ЄС не допоможе Іспаніїї

У Каталонії відбувається двобій між двома упертими биками. ЄС слід було б допомогти супротивним сторонам вгамувати емоції, хоч з юридичного боку ця справа й вважається однозначною, вважає Бернд Ріґерт.  

Також за темою

Demo für die Freilassung der inhaftierten separatistischen Politiker aus Katalonien, Juni 2021

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків 22.06.2021

Уряд Іспанії в надії нормалізувати ситуацію в Каталонії вирішив помилувати каталонських політиків, котрі вже кілька років відбували тюремний термін ув'язнення.

Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона 30.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників Коміна і Понсаті, а також видачу їх Іспанії, якої домагається Мадрид.

01.07.2020, Spanien, Barcelona: Quim Tora, Ministerpräsident von Katalonien, nimmt mit Mundschutz an einer Plenarsitzung im Parlament teil. Torra sprach sich erneut für die Unabhängigkeit der Region aus. Durch die Ausrufung des Notstands in der Corona-Pandemie habe der sozialistische Ministerpräsident Sanchez Katalonien in versteckter Form «wieder» unter Zwangsverwaltung gestellt und der Region weite Teile der Autonomie entzogen, sagte Torra. Foto: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії 28.09.2020

Голові уряду Каталонії Кіму Торрі заборонено обіймати державні посади упродовж 18 місяців. Це рішення може спричинити чергове загострення у протистоянні між Мадридом та Барселоною.

Реклама

Докладно

11 вересня 2001 року було знищено терористами вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея)

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі.  

Місія МВФ може прибути в Україну 21-23 вересня

Місія МВФ може розпочати роботу в Україні в кінці вересня

Найімовірніше, що майбутня місія МВФ в Україні знову буде "віртуальною".  