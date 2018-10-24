У Кандагарі пройшли відкладені вибори до парламенту Афганістану

В афганські провінції Кандагар у суботу, 27 жовтня, пройшло відкладене на тиждень голосування на виборах до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися цього дня о 7-й ранку і припинили роботу о 17-й годині за місцевим часом, інформує агенція dpa.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану повідомив, що для охорони порядку під час виборів були залучені 15 тисяч військовослужбовців. На 173-х виборчих дільницях провінції чергували шість тисяч охоронців. Загалом на виборах в провінції зареєструвалися 522 тисячі громадян.

На момент завершення голосування повідомлень про випадки насильства не було, утім, спостерігалися певні організаційні та технічні проблеми на окремих дільницях - як і тиждень тому під час голосування в решті країни.

Нагадаємо, що вибори у Кандагарі перенесли на тиждень після нападу, в якому загинули двоє високопосадовців, зокрема керівник місцевої поліції. Під час цієї атаки поранили і генерала американської армії Джеффрі Смайлі, командира небойової місії НАТО "Рішуча підтримка" в південній частині Афганістану.

Парламентські вибори у Афганістані тривали два дні, 20 і 21 жовтня. Після того, як сотні виборчих дільниць не змогли запрацювати 20 жовтня з міркувань безпеки або технічних причин, термін голосування продовжили для 401 дільниці з близько п'яти тисяч. Неофіційні результати очікуються в середині листопада, тоді як офіційні - аж у грудні. За попередніми даними, близько 4,4 мільйона з 8,8 мільйонів зареєстрованих виборців взяли участь в голосуванні, підготовка та проведення якого відзначилися чисельними випадками насильства.