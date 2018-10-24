У Кандагарі пройшли відкладені вибори до парламенту Афганістану

В афганські провінції Кандагар у суботу, 27 жовтня, пройшло відкладене на тиждень голосування на виборах до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися цього дня о 7-й ранку і припинили роботу о 17-й годині за місцевим часом, інформує агенція dpa.
Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану повідомив, що для охорони порядку під час виборів були залучені 15 тисяч військовослужбовців. На 173-х виборчих дільницях провінції чергували шість тисяч охоронців. Загалом на виборах в провінції зареєструвалися 522 тисячі громадян.
На момент завершення голосування повідомлень про випадки насильства не було, утім, спостерігалися певні організаційні та технічні проблеми на окремих дільницях - як і тиждень тому під час голосування в решті країни.
Нагадаємо, що вибори у Кандагарі перенесли на тиждень після нападу, в якому загинули двоє високопосадовців, зокрема керівник місцевої поліції. Під час цієї атаки поранили і генерала американської армії Джеффрі Смайлі, командира небойової місії НАТО "Рішуча підтримка" в південній частині Афганістану.
Парламентські вибори у Афганістані тривали два дні, 20 і 21 жовтня. Після того, як сотні виборчих дільниць не змогли запрацювати 20 жовтня з міркувань безпеки або технічних причин, термін голосування продовжили для 401 дільниці з близько п'яти тисяч. Неофіційні результати очікуються в середині листопада, тоді як офіційні - аж у грудні. За попередніми даними, близько 4,4 мільйона з 8,8 мільйонів зареєстрованих виборців взяли участь в голосуванні, підготовка та проведення якого відзначилися чисельними випадками насильства.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
-
Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
-
Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк