 У Кандагарі пройшли відкладені вибори до парламенту Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2018

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Новини

У Кандагарі пройшли відкладені вибори до парламенту Афганістану

На виборах у афганській провінції зареєструвалися понад 500 тисяч громадян. Порядок забезпечували 15 тисяч військовослужбовців.

Афганці голосують у Кандагарі на тлі посилених заходів безпеки

Афганці голосують у Кандагарі на тлі посилених заходів безпеки

В афганські провінції Кандагар у суботу, 27 жовтня, пройшло відкладене на тиждень голосування на  виборах до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися цього дня о 7-й ранку і припинили роботу о 17-й годині за місцевим часом, інформує агенція dpa.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану повідомив, що для охорони порядку під час виборів були залучені 15 тисяч військовослужбовців. На 173-х виборчих дільницях провінції чергували шість тисяч охоронців. Загалом на виборах в провінції зареєструвалися 522 тисячі громадян.

На момент завершення голосування повідомлень про випадки насильства не було, утім, спостерігалися певні організаційні та технічні проблеми на окремих дільницях - як і тиждень тому під час голосування в решті країни. 

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На сотнях дільниць дозволили проголосувати 21 жовтня. Напередодні вони не змогли відкритися або ж відкрилися пізно через низку проблем. (21.10.2018)

Парламентські вибори проходять у 32 провінціях країни. У день виборів рух "Талібан" продовжує напади: загинули вже щонайменше 11 людей. Десятки тисяч силовиків стежать за порядком. (20.10.2018)

Нагадаємо, що вибори у Кандагарі перенесли на тиждень після нападу, в якому загинули двоє високопосадовців, зокрема керівник місцевої поліції. Під час цієї атаки поранили і генерала американської армії Джеффрі Смайлі, командира небойової місії НАТО "Рішуча підтримка" в південній частині Афганістану.

Парламентські вибори у Афганістані тривали два дні, 20 і 21 жовтня. Після того, як сотні виборчих дільниць не змогли запрацювати 20 жовтня з міркувань безпеки або технічних причин, термін голосування продовжили для 401 дільниці з близько п'яти тисяч. Неофіційні результати очікуються в середині листопада, тоді як офіційні - аж у грудні. За попередніми даними, близько 4,4 мільйона з 8,8 мільйонів зареєстрованих виборців взяли участь в голосуванні, підготовка та проведення якого відзначилися чисельними випадками насильства.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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