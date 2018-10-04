 У Канаді на внутрішніх авіарейсах дозволять перевозити марихуану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

У Канаді на внутрішніх авіарейсах дозволять перевозити марихуану

Незабаром Канада стане першою серед країн G7, яка легалізувала марихуану. Дозвіл на перевезення, утім, стосуватиметься лише внутрішніх рейсів.

У Канаді з 17 жовтня дозволять і перевезення марихуани на внутрішніх авіарейсах

У Канаді з 17 жовтня дозволять і перевезення марихуани на внутрішніх авіарейсах

Починаючи з 17 жовтня, пасажири на внутрішніх авіарейсах в Канаді зможуть брати в дорогу марихуану. Перевозити з собою можна буде до 30 грамів марихуани, в тому числі і в ручній поклажі. Але споживання канабісу на борту буде заборонене, так само як і перевезення на міжнародних рейсах, навіть якщо йдеться про рейс між Канадою та країною або штатом в США, де вживання марихуани легальне. Про це у четвер, 4 жовтня, повідомила агентству AFP Дельфін Деніс, речниця міністра транспорту країни Марка Гарно.

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Мозок старих мишей раптово "помолодшав" після прийому низької дози THC - активного елементу в марихуані. Це відкриває нові можливості для лікування хвороб на кшталт Альцгеймера. Молоді ж курити марихуану не рекомендують. (27.06.2018)

З 17 жовтня в Канаді буде можна вільно продавати та купляти марихуану. Уряд в Оттаві вважає, що новий закон знищить тіньовий ринок канабіса та знизить споживання легких наркотиків серед підлітків. (31.07.2018)

За словами Деніс, при спробі перевезти легкий наркотик на міжнародних рейсах можна наразитися на "серйозне кримінальне покарання". Тому міністерство транспорту країни зараз розміщує роз'яснювальні оголошення для мандрівників в аеропортах, на вокзалах, у терміналах для поромів та круїзних суден, а також на автомагістралях до США. 

17 жовтня Канада стане першою з країн Великої сімки (G7) і другою в світі після Уругваю, яка легалізувала вживання марихуани з рекреаційною метою. Особисте володіння буде обмежене 30 грамами. Крім того, новий закон дозволить вирощувати у власному помешканні не більше 4 кущів конопель для особистого вжитку. Уряд в Оттаві вважає, що новий закон знищить тіньовий ринок канабісу та знизить споживання легких наркотиків серед підлітків.

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