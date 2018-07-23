У Камбоджі пройшли парламентські вибори без справжньої опозиції

У неділю, 29 липня, у Камбоджі пройшли парламентські вибори. У них узяли участь двадцять партій. Однак після заборони у країні найбільшої опозиційної Партії національного порятунку Камбоджі (CNRP), практично не залишись сумнівів, що на виборах переможе правляча Народна партія Камбоджі прем'єр-міністра Хун Сена, який перебуває при владі вже 33 роки, повідомляє агенція dpa.

У виборах мали право взяти участь вісім мільйонів громадян. Опозиційна партія закликала своїх прихильників бойкотувати голосування. Результати голосування очікуються уже ввечері неділі.

16 листопада минулого року Верховний суд Камбоджі розпустив партію CNRP та заборонив понад сотні високопоставлених членів партії, включаючи її лідера Кема Сокху, протягом п'яти років займатись політичною діяльністю. Опозиціонерів звинуватили у змові з закордонними силами з метою повалення діючого уряду. Члени CNRP були позбавлені депутатських мандатів у парламенті Камбоджі, а також посад у регіональних органах влади. Сам Кем Сокх відтоді перебуває за ґратами.

З 1998 року посаду прем'єр-міністра Камбоджі обіймає Хун Сен, який є главою Народної партії та був командиром у комуністичному русі "Червоних кхмерів" у період громадянської війни в країні 1967-75 років. Країна досі не оговталася від наслідків війни, що забрала життя, за приблизними оцінками, 1,7 мільйона людей. На даний момент економічний розвиток країни є стабільним, її найбільшим союзником у регіоні є Китай.