 У Камбоджі пройшли парламентські вибори без справжньої опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

У Камбоджі пройшли парламентські вибори без справжньої опозиції

Парламентські вибори у Камбоджі відбулися без найбільшої опозиційної партії країни. Минулого року її заборонили, звинувативши у намірі повалити чинний уряд.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен вже проголосував на виборах

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен вже проголосував на виборах

У неділю, 29 липня, у Камбоджі пройшли парламентські вибори. У них узяли участь двадцять партій. Однак після заборони у країні найбільшої опозиційної Партії національного порятунку Камбоджі (CNRP), практично не залишись сумнівів, що на виборах переможе правляча Народна партія Камбоджі прем'єр-міністра Хун Сена, який перебуває при владі вже 33 роки, повідомляє агенція dpa.

У виборах мали право взяти участь вісім мільйонів громадян. Опозиційна партія закликала своїх прихильників бойкотувати голосування. Результати голосування очікуються уже ввечері неділі.

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16 листопада минулого року Верховний суд Камбоджі розпустив партію CNRP та заборонив понад сотні високопоставлених членів партії, включаючи її лідера Кема Сокху, протягом п'яти років займатись політичною діяльністю. Опозиціонерів звинуватили у змові з закордонними силами з метою повалення діючого уряду. Члени CNRP були позбавлені депутатських мандатів у парламенті Камбоджі, а також посад у регіональних органах влади. Сам Кем Сокх відтоді перебуває за ґратами.

З 1998 року посаду прем'єр-міністра Камбоджі обіймає Хун Сен, який є главою Народної партії та був командиром у комуністичному русі "Червоних кхмерів" у період громадянської війни в країні 1967-75 років. Країна досі не оговталася від наслідків війни, що забрала життя, за приблизними оцінками, 1,7 мільйона людей. На даний момент економічний розвиток країни є стабільним, її найбільшим союзником у регіоні є Китай.

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