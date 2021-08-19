У Каліфорнії проголосували проти відкликання губернатора-демократа

Більшість виборців Каліфорнії проголосувала за збереження на посаді губернатора штату - представника Демократичної партії Гевіна Ньюсома. Як повідомляє в середу, 15 вересня, агенція Reuters, за даними з 58 відсотків дільниць Ньюсом набрав 66 відсотків голосів, проти нього виступили 34 відсотки виборців.

"Ні" - це не єдине, що було сказано сьогодні ввечері (...) Я хочу зосередитися на тому, що ми сказали "так" державі. Ми сказали "так" науці і вакцинам. Ми сказали "так", щоб припинити цю пандемію", - заявив Ньюсом після оголошення попередніх результатів, цитує агентство AFP.

Це спеціальне голосування ініціювала Республіканська партія, яка хотіла відсторонити свого політичного опонента від посади губернатора і поставити на це місце свого однопартійця. Офіційним приводом для голосування стали незадоволення запровадженими Ньюсомом правилами щодо носіння захисних масок та локдауном під час пандемії коронавірусу.

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На початку пандемії Ньюсом швидко запровадив обмеження - він наказав жителям Каліфорнії залишатися вдома і закрив школи. Вчені підтримали рішення політика. Утім, згодом проти цього виступили підприємці, які звинуватили губернатора в завданні шкоди їхньому бізнесу, та деякі батьки, які заявляли про примушення дітей сидіти вдома.

Основним опонентом Ньюсома був 69-річний радіоведучий Ларрі Елдер, який з гордістю говорив про свою підтримку експрезидента Дональда Трампа. Елдер уже заявив про "фальсифікацію виборів" і вимагав "розслідувати та поліпшити викривлені результати" виборів ще до закриття виборчих дільниць.

Гевін Ньюсом став губернатором Каліфорнії після виборів у 2018 році. Тепер він пробуде на цій посаді до закінчення свого терміну у січні 2023 року.