 У Каліфорнії проголосували проти відкликання губернатора-демократа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2021

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У Каліфорнії проголосували проти відкликання губернатора-демократа

У Каліфорнії провалилася спроба відкликання губернатора. Це спеціальне голосування ініціювали республіканці, які хотіли поставити на місце демократа свого однопартійця.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом

Більшість виборців Каліфорнії проголосувала за збереження на посаді губернатора штату - представника Демократичної партії Гевіна Ньюсома. Як повідомляє в середу, 15 вересня, агенція Reuters, за даними з 58 відсотків дільниць Ньюсом набрав 66 відсотків голосів, проти нього виступили 34 відсотки виборців.

"Ні" - це не єдине, що було сказано сьогодні ввечері (...) Я хочу зосередитися на тому, що ми сказали "так" державі. Ми сказали "так" науці і вакцинам. Ми сказали "так", щоб припинити цю пандемію", - заявив Ньюсом після оголошення попередніх результатів, цитує агентство AFP.

Це спеціальне голосування ініціювала Республіканська партія, яка хотіла відсторонити свого політичного опонента від посади губернатора і поставити на це місце свого однопартійця. Офіційним приводом для голосування стали незадоволення запровадженими Ньюсомом правилами щодо носіння захисних масок та локдауном під час пандемії коронавірусу.

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На початку пандемії Ньюсом швидко запровадив обмеження - він наказав жителям Каліфорнії залишатися вдома і закрив школи. Вчені підтримали рішення політика. Утім, згодом проти цього виступили підприємці, які звинуватили губернатора в завданні шкоди їхньому бізнесу, та деякі батьки, які заявляли про примушення дітей сидіти вдома.

Основним опонентом Ньюсома був 69-річний радіоведучий Ларрі Елдер, який з гордістю говорив про свою підтримку експрезидента Дональда Трампа. Елдер уже заявив про "фальсифікацію виборів" і вимагав "розслідувати та поліпшити викривлені результати" виборів ще до закриття виборчих дільниць.

Гевін Ньюсом став губернатором Каліфорнії після виборів у 2018 році. Тепер він пробуде на цій посаді до закінчення свого терміну у січні 2023 року. 

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