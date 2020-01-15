У Каліфорнії літак злив над містом пальне, яке потрапило на дитячі майданчики

Літак авіакомпанії Delta Air Lines, який прямував з Лос-Анджелеса до Шанхая, у вівторок, 14 січня, через кілька хвилин після зльоту був змушений повернутися до аеропорту через проблеми з двигуном. При цьому для успішної посадки пілоту довелося злити пальне, повідомляє агенція новин AP.

Пальне було злито з повітря над містом Кадагі та розташованими неподалік іншими населеними пунктами округу Лос-Анжелес. При цьому воно в газоподібному стані потрапило на подвір'я п'яти початкових шкіл. Внаслідок цього незначні ушкодження шкіри та дихальних шляхів отримали 56 людей, переважно діти. Люди скаржилися на свербіння та на головний біль через сильний запах пального. Однак ніхто з них не постраждав серйозно та не був госпіталізований, повідомила місцева влада.

Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав

Евакуація населення не проводилася. Пальне дуже швидко випарувалося, ані в повітрі, ані на землі не залишилося його слідів, повідомив інспектор департаменту пожежної охорони округу Скай Корнелл.

Компанія Delta Air Lines повідомила, що літак успішно приземлився в аеропорту після того, як злив пальне, що було необхідно зробити для досягнення безпечної ваги для посадки. Федеральне авіаційне управління США проводить розслідування інциденту. В управлінні повідомили, що існують спеціальні процедури скидання пального. Зазвичай це потрібно робити над ненаселеними районами на великій висоті, щоб пальне розсіялося у повітрі та не досягнуло землі.

Однак у випадку надзвичайної ситуації пілот може відхилитися від цих правил, повідомив власник авіакомпанії AeroPacific Consultin Дуг Мосс. За його словами, пілот міг скинути пальне над океаном, однак це зайняло б більше часу.