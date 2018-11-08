У Каліфорнії зростає кількість жертв лісових пожеж: щонайменше 25 загиблих

Кількість загиблих через лісові пожежі в штаті Каліфорнія на західному узбережжі США надалі зростає. У місті Парадайс на півночі штату виявлені тіла 23 загиблих, повідомили представники пожежної служби округу Б'ютт ввечері в суботу, 10 листопада. Ще двоє людей загинули в прибережному місті Малібу, повідомив керівник поліції округу Лос-Анджелес Джон Бенедикт. Зараз проводиться ідентифікація тіл.

Окрім того, у місті Парадайс поранення отримали троє пожежників. За даними шерифа округу Б'ютт Корі Хонеа, безвісти зниклими вважаються 110 людей. До рятувальних служб надійшло близько 500 телефонних дзвінків від громадян, які не могли зв'язатися зі своїми рідними. Шериф повідомив, що велику кількість людей було знайдено.

Боротьба з пожежами в Малібу

Пожежа поширюється дуже швидко через сильний вітер. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників, літаки та вертольоти. Вогонь знищив вже 6,7 тисячі будинків, повідомила агенція AP. Загалом в Каліфорнії понад 200 тисяч людей були змушені залишити свої будинки та рятуватися від пожежі, повідомила місцева влада.

Президент США Дональд Трамп звинуватив у смертоносних пожежах погане управління лісовим господарством. "Немає причин для цих масових, смертельних та дорогих лісових пожеж в Каліфорнії, за винятком того, що управління лісовим господарством таке погане", - написав він у Twitter.