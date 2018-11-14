 У Каліфорнії зникли безвісти через пожежі більше тисячі осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Каліфорнії зникли безвісти через пожежі більше тисячі осіб

Через масштабні пожежі у Каліфорнії зниклими безвісти вважаються 1011 осіб. Кількість загиблих вже перевищила 70.

Пошукові операції у Каліфорнії продовжуються

Пошукові операції у Каліфорнії продовжуються

Число загиблих через масштабні лісові пожежі у Каліфорнії зросло щонайменше до 71 людини, повідомив ввечері у п'ятницю, 16 листопада, шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція Reuters. Безвісти зниклими вважають, за попередніми даними, 1011 осіб. Шериф зазначив, що ця цифра може змінитися, оскільки деякі імена в цьому списку дублюються, а деякі - вказані з помилками. Окрім того, деякі з цих людей перебувають у безпеці, але інформація про це ще не надійшла до загальної бази. Раніше стало відомо, що 329 людей, яких вважали зниклими, врятувались від пожежі.

Ця пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату залишилось в руїнах, там вогонь знищив 9,7 тисячі будинків. Тисячі людей, які були змушені рятуватися від вогню, ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях.

DW.COM

Лісові пожежі в Каліфорнії забрали життя вже 63-х осіб. Зниклими безвісти вважаються ще 631. (16.11.2018)

Щонайменше 56 людей загинули через потужні пожежі у каліфорнійському містечку Парадайс, ще двоє - у Малібу. Зниклими безвісти вважаються близько 130 осіб. (15.11.2018)

У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який сприяє поширенню вогню. Метеорологічна служба прогнозує, що наступного тижня у штаті, який оголошений зоною стихійного лиха, підуть дощі.

Президент США Дональд Трамп планує 17 листопада відвідати зону лиха та зустрітися із потерпілими, а також з керівництвом штату.  

Дивитись відео 01:10
Now live
01:10 хв

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)  

Також за темою

USA Waldbrände in Kalifornien

Пожежі у Каліфорнії: кількість загиблих сягнула 48-ми 14.11.2018

Ще чимало людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби прогнозують, що на подолання пожеж знадобиться ще три тижні.

Waldbrände in Kalifornien Villa von Thomas Gottschalk

Понад 600 людей в Каліфорнії вважаються зниклими через пожежу 16.11.2018

Лісові пожежі в Каліфорнії забрали життя вже 63-х осіб. Зниклими безвісти вважаються ще 631.

Waldbrände Kalifornien

Каліфорнія оголошена зоною стихійного лиха 13.11.2018

Число жертв лісових пожеж в Каліфорнії перевищило 40. Президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.

Реклама

Докладно

Нові технології в німецькому сільському господарстві

Дрони і безпілотники: фермерство по-німецьки (відео)

Німці випробовують машину, яка замість людини рве бур'яни, і мріють, що колись на полях працюватимуть дрони.  

Електромобілі VW на виставці IAA 2017

VW запланував мільярди інвестицій в електромобілі

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  