У Каліфорнії зникли безвісти через пожежі більше тисячі осіб

Число загиблих через масштабні лісові пожежі у Каліфорнії зросло щонайменше до 71 людини, повідомив ввечері у п'ятницю, 16 листопада, шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція Reuters. Безвісти зниклими вважають, за попередніми даними, 1011 осіб. Шериф зазначив, що ця цифра може змінитися, оскільки деякі імена в цьому списку дублюються, а деякі - вказані з помилками. Окрім того, деякі з цих людей перебувають у безпеці, але інформація про це ще не надійшла до загальної бази. Раніше стало відомо, що 329 людей, яких вважали зниклими, врятувались від пожежі.

Ця пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату залишилось в руїнах, там вогонь знищив 9,7 тисячі будинків. Тисячі людей, які були змушені рятуватися від вогню, ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях.

У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. Ситуація ускладнюється сильним вітром, який сприяє поширенню вогню. Метеорологічна служба прогнозує, що наступного тижня у штаті, який оголошений зоною стихійного лиха, підуть дощі.

Президент США Дональд Трамп планує 17 листопада відвідати зону лиха та зустрітися із потерпілими, а також з керівництвом штату.