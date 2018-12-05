 У Каліфорнії до спустошеного пожежами міста Парадайс повертаються жителі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

У Каліфорнії до спустошеного пожежами міста Парадайс повертаються жителі

Влада дозволила жителям Парадайса повернутися у місто, утім застерігає щодо небезпечних для здоров'я наслідків пожежі.

Місто було зруйновано вогнем

Місто було зруйновано вогнем

За півтора тижня після подолання лісових пожеж у Каліфорнії в спустошене вогнем містечко Парадайс у середу, 5 грудня, почали повертатися жителі. Дозвіл на повернення було надано спочатку тільки на 24 години. Влада застурігає людей щодо шкідливих токсинів та інших небезпечних для здоров'я наслідків пожеж, повідомила речниця адміністрації округу Б'ютт Келлі Лутц, передає агенція dpa.

До пожежі у місті мешкали 27 тисяч людей

До пожежі у місті мешкали 27 тисяч людей

Начальник поліції Парадайса Ерік Рейнболд повідомив, що для повернення були відкриті квартали, де мешкали 4,7 тисячі людей. Утім невідомо, скільки з них скористалися можливістю оглянути те, що залишилося від їхніх помешкань. Багато жителів міста переїхали до членів родин та друзів у інші міста Каліфорнії. Загалом через пожежі в Парадайсі та окрузі свої помешкання залишили понад 50 тисяч людей. Місто, в якому проживали 27 тисяч людей, було повністю зруйноване вогнем. Воно залишилося без електрики, води та телефонної мережі.

Влада застерігає про небезпечні для здоров'я наслідки пожеж

Влада застерігає про небезпечні для здоров'я наслідки пожеж

Найбільш руйнівні в історії Каліфорнії пожежі, що вирували з 8-го по 25 листопада, знищили близько 18 тисяч будинків, загинули щонайменше 85 людей. Зниклими безвісти до цього часу вважаються 11 осіб. До боротьби з вогнем були залучені тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. В останні тижні, вже після того, як пожежі вдалось локалізувати, в окрузі йшли сильні дощі, що спричинили повені. Це затримало повернення мешканців у Парадайс та викликало необхідність евакуації з інших населених пунктів. Тисячі людей досі ночують в спеціальних центрах, церквах та школах.

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Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

DW.COM

Масштабну пожежу на півночі Каліфорнії вдалося локалізувати

Майже три тижні знадобилось пожежникам, щоб взяти під контроль лісові пожежі, що вирували на півночі Каліфорнії. Зниклими безвісти досі вважають понад 200 людей. (25.11.2018)  

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Щонайменше 76 людей загинули через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії. В списках зниклих безвісти вказано 1276 осіб. (18.11.2018)  

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Щонайменше 86 людей загинуло через масштабні лісові пожежі, що вирують у Каліфорнії. У штаті нарешті пішов дощ, але влада побоюється повені та зсувів. (22.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)  

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