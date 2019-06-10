 У Казахстані розбився літак, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2019

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Новини

У Казахстані розбився літак, є загиблі

Літак казахської авіакомпанії Bek Air впав у районі житлового сектора під час зльоту з аеропорту Алмати. За останніми даними, щонайменше 15 осіб загинули, постраждали близько 66 осіб.

Літак казахської авіакомпанії впав в районі житлового сектора під час зльоту з аеропорту Алмати

Літак казахської авіакомпанії впав в районі житлового сектора під час зльоту з аеропорту Алмати

Літак Fokker-100 казахського лоукостера Bek Air у п'ятницю, 27 грудня, впав під час зльоту з аеропорту Алмати до Нур-Султана. На його борту були 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. Серед пасажирів було восьмеро дітей, серед них - троє немовлят.

За останніми даними, 15 людей загинуло, встановлено особи сімох загиблих, постраждало щонайменше 66 осіб, передає агенція "Інтерфакс". На кадрах з місця події літак виглядає розірваним навпіл. Очевидці повідомляли про "жахливий шум" під час втратою літака висоти. "Рейс авіакомпанії Bek Air при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу, сталося зіткнення з двоповерховою будівлею. Загоряння не було. Рятувальні роботи почалися негайно", - передає пресслужба авіакомпанії. Наразі тривають роботи на місці катастрофи, розповіла офіційна представниця департаменту Алмати з надзвичайних ситуацій Гульдан Нурімбетова.

Тим часом авіаперевізник Bek Air, який утримує флот із сімох літаків Fokker-100 нідерландського виробництва, припинив роботу до з'ясування всіх обставин і причин катастрофи. Це зробить спеціальна комісія. У березні цього року з літаком Bek Air сталася позаштатна ситуація під час посадки у столичному міжнародному аеропорту. Ніхто зі 116 пасажирів тоді не постраждав.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв, що винних в авіакатастрофі буде притягнуто до відповідальності. Він також висловив співчуття рідним постраждалих та загиблих. 

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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