У Казахстані розбився літак, є загиблі

Літак казахської авіакомпанії Bek Air впав у районі житлового сектора під час зльоту з аеропорту Алмати. За останніми даними, щонайменше 15 осіб загинули, постраждали близько 66 осіб.
Літак Fokker-100 казахського лоукостера Bek Air у п'ятницю, 27 грудня, впав під час зльоту з аеропорту Алмати до Нур-Султана. На його борту були 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. Серед пасажирів було восьмеро дітей, серед них - троє немовлят.
За останніми даними, 15 людей загинуло, встановлено особи сімох загиблих, постраждало щонайменше 66 осіб, передає агенція "Інтерфакс". На кадрах з місця події літак виглядає розірваним навпіл. Очевидці повідомляли про "жахливий шум" під час втратою літака висоти. "Рейс авіакомпанії Bek Air при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу, сталося зіткнення з двоповерховою будівлею. Загоряння не було. Рятувальні роботи почалися негайно", - передає пресслужба авіакомпанії. Наразі тривають роботи на місці катастрофи, розповіла офіційна представниця департаменту Алмати з надзвичайних ситуацій Гульдан Нурімбетова.
Тим часом авіаперевізник Bek Air, який утримує флот із сімох літаків Fokker-100 нідерландського виробництва, припинив роботу до з'ясування всіх обставин і причин катастрофи. Це зробить спеціальна комісія. У березні цього року з літаком Bek Air сталася позаштатна ситуація під час посадки у столичному міжнародному аеропорту. Ніхто зі 116 пасажирів тоді не постраждав.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв, що винних в авіакатастрофі буде притягнуто до відповідальності. Він також висловив співчуття рідним постраждалих та загиблих.
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