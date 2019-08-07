У Кабулі терорист-смертник підірвав себе на весіллі: понад 60 загиблих

Десятки людей загинули внаслідок вибуху, що пролунав у столиці Афганістану. Увечері суботи, 17 серпня, терорист-смертник скоїв напад на одну з весільних церемоній у Кабулі. Жертвами нападу станом на ранок неділі стали 63 особи, ще 182 людини зазнали різноманітних поранень, серед постраждалих - діти та жінки, передає агенція новин Reuters з посиланням на дані місцевої влади.

Нинішній терористичний напад, скоєний у західній частині Кабулу, став найкривавішим за останні місяці. Теракт було вчинено саме тоді, коли переговори між США та радикальним ісламським рухом "Талібан" щодо укладення перемир'я вийшли на фінальний етап. Водночас таліби заперечили свою причетність до нинішньої атаки, передає агенція новин AFP.

Напад було скоєно в районі, де проживають мусульмани-шиїти. В Афганістані шиїти є релігійною меншиною, вони нерідко стають жертвами нападів сунітів. Особливо теракти проти шиїтів почастішали за останні кілька років, коли в країні активізувалося міжнародне терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Ісламісти часто обирають цілями своїх терактів мечеті шиїтів або їхні групи під час різноманітних свят. Нерідко теракти скоюють саме під час весілля, бо в Афганістані весілля - бучне свято, на яке незрідка запрошують сотні гостей.