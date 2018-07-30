У Зімбабве після виборів почалися заворушення, є загиблі

Щонайменше троє осіб імовірно загинули в середу, 1 серпня, внаслідок сутичок між протестувальниками і силовиками у столиці Зімбабве місті Хараре. Про це повідомила місцева поліція.

Поліція Зімбабве відкрила вогонь по демонстрантах

Опозиція Зімбабве вийшла на масові акції протесту після того, як за офіційними результатами парламентських виборів виявилося, що правляча партія "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ) здобуває більше половини місць у парламенті. Поліція вивела на вулиці броньовану техніку і застосувала сльозогінний газ. У керівництві поліції заявили, що правоохоронці не змогли справитися із агресією протестувальників, тому поліцейські попросили вивести на вулиці армію. Військові увійшли в натовп протестувальників і без розбору били людей прикладами. Внаслідок цього постраждав також журналіст BBC. Нині прихильники "Руху" палять шини на вулицях столиці і жбурляють каміння в поліцію, пише інформагенція dpa.

Чинний президент країни, 75-річний Еммерсон Мнангагва, висунутий ЗАНУ-ПФ, закликав країну "продемонструвати спокій і зрілість". "Нині час для відповідальності і передовсім миру", - заявив Мнангагва. Паралельно з парламентськими, у Зімбабве пройшли і президентські вибори. Їх офіційні результати мають бути оголошені 4 серпня. Мнангагва лідирує у цих перегонах.

Минулого року в Зімбабве стався путч після того, як Роберт Мугабе, що правив країною з 1983 року, відсторонив від посади віце-президента Еммерсона Мнангагву, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс. У листопаді Мугабе був зміщений з посади військовими і поміщений під домашній арешт. 21 листопада він пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, охорона, пенсія та медичні послуги.