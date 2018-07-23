 У Зімбабве відбуваються президентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

У Зімбабве відбуваються президентські вибори

Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса.

Зімбабве обирає нового президента

Зімбабве обирає нового президента

У Зімбабве у понеділок, 30 липня, відбуваються вибори президента. В них беруть участь 23 кандидати. Фаворитом перегонів є чинний президент країни 75-річний Еммерсон Мнангагва, висунутий правлячою партією "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ).

Мнангагва обійняв посаду президента минулого року після відставки Роберта Мугабе, що правив країною з 1983 року. Його основним конкурентом є 40-річний Нельсон Чаміса, висунутий "Рухом за демократичні зміни". Виборчі дільниці відкрились о сьомій ранку за місцевим часом, голосування триватиме до 19-ї години.

Еммерсон Мнангагва, якого в країні називають "крокодилом" за його хватку і жорстокість, пообіцяв своїм прихильникам реформи та відродження економіки. "Після того, як я буду переобраний у понеділок з реальним мандатом на зміни та повним п'ятирічним терміном, я гарантую рух уперед у нашій країні. Я зобов'язуюсь запровадити конкретні зміни, які принесуть комфорт для всіх мешканців Зімбабве", - заявив він напередодні виборів.

Юрист та пастор Нельсон Чаміса під час передвиборчої кампанії звертався до молодих та безробітних виборців, які чекають на зміни після 40-річного правління ЗАНУ-ПФ. "Ми не залишимо на місці жодного каменя, щоб перемогти на цих виборах", - заявив він журналістам перед виборами.

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Військові заблокували усі органи влади в столиці Зімбабве, захопили телецентр та оголосили, що тимчасово беруть під свій контроль ситуацію в країні. Вони пообіцяли, що президент Мугабе перебуває у безпеці. (15.11.2017)

В інавгураційній промові новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва пообіцяв швидкі зміни в країні та демократичні вибори президента наступного року. (24.11.2017)

Роберт Мугабе напередодні виборів в телевізійному зверненні повідомив, що не підтримуватиме ЗАНУ-ПФ, яку він заснував. Він натякнув, що голосуватиме за Чамісу. Якщо жоден кандидат не отримає більшості голосів, другий тур відбудеться 8 вересня.

В минулому році в Зімбабве стався путч через те, що Роберт Мугабе відсторонив від посади віце-президента Еммерсона Мнангагву, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс. В листопаді Мугабе був зміщений військовими і поміщений під домашній арешт. 21 листопада він пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, персональна охорона, пенсія та медичні послуги.

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