У ЗСУ призначено першу жінку-командувача

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора головної інспекції міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України.

"Уперше жінка очолила одне з Командувань у Збройних силах України. Поступально рухаємося до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками", - заявив Таран у п'ятницю, 30 липня. За його словами, підтримку цього вибору висловив президент України Володимир Зеленський.

"Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором головної інспекції міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини", - зазначив міністр.

Він додав, що наразі майже чверть загальної чисельності ЗСУ - це жінки, і їхня роль у розвитку війська зростає. Також Таран наголосив, що очікує від призначеної керівниці командування наведення ладу у медичній службі, вдосконалення процесів медичного забезпечення армії, створення сприятливих умов для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, зменшення корупційних ризиків і синхронізації процесів усіх складових Медичних сил.