У Зеленського хочуть створити ще один "Мінськ" для повернення Криму

Постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич заявив, що робота над стратегією з повернення анексованого Росією півострова до складу України триває. Про це Кориневич розповів у інтерв'ю інтернет-виданню "LB.ua", оприлюдненому в п'ятницю, 22 листопада.

"Стратегію напрацьовуємо. Майданчиком для цього є робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка входить до складу Комісії з питань правової реформи при президенті", - сказав Кориневич. Перше засідання цієї комісії відбулося 2 жовтня, додав посадовець.

Майданчик для перемовин

Постпред Зеленського наголосив, що українська сторона розглядає лише політико-дипломатичні шляхи повернення Криму. На тлі цього він вказав на необхідність створення майданчика, за аналогією з мінським або "нормандським форматом", для повернення півострова до складу України.

Кориневич оптимістично оцінив шанси Києва на мирне повернення Криму до складу України. "Вірю, що ми можемо повернути контроль над Кримом, і ми його повернемо", - додав він.

Попри такий оптимізм постпред Зеленського різко засудив практику російської влади щодо активного переселення проросійського населення на територію Криму.

Нагадаємо, в цьогорічній доповіді генерального секретаря Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріша щодо ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму вказувалося, що керівництво ООН визнало порушення РФ четвертої Женевської конвенції через свідомі спроби Москви змінити склад населення півострова.

В Києві стверджують, що з 2014 по 2018 рік до Криму з Росії прибуло 140 тисяч осіб. Крім того, російська влада вдається до примусу щодо проукраїнських мешканців, з метою змусити їх виїхати з півострова.