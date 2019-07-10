У Зеленського розповіли, як будуть святкувати День незалежності України

В офісі президента України узгодили план заходів для святкування 28-ї річниці незалежності України, повідомила пресслужба глави держави в суботу, 10 серпня. Зокрема, заплановано, що о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні в центрі Києва буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на честь тих, хто віддав життя, захищаючи свободу та незалежність України. Після цього пролунають сто ударів дзвона.

Згідно з повідомленням, у пам'ятному заході разом з президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників України, ветерани АТО та діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Небесної сотні.

У рамках святкування на головній площі Києва також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать українські пісні в сучасному аранжуванні. О 9:50 нагородять українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться "Марш захисників України" за участі ветеранів.

Як повідомлялося, раніше президент України вирішив не проводити 24 серпня військовий парад, як було в попередні роки. Зеленський заявив, що військовий парад з нагоди Дня незалежності України - "помпезний і точно недешевий" захід і анонсував "новий формат" святкування. Це рішення викликало незадоволення серед деяких політичних сил та частини громадськості.