 У Зеленського розповіли, як будуть святкувати День незалежності України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2019

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Новини

У Зеленського розповіли, як будуть святкувати День незалежності України

Святкування Дня незалежності України почнеться вшануванням тих, хто віддав життя за незалежність країни. В центрі Києва відбудеться марш захисників України.

Військовий парад з нагоди Дня незалежності України, 24 серпня 2017 року

Військовий парад з нагоди Дня незалежності України, 24 серпня 2017 року

В офісі президента України узгодили план заходів для святкування 28-ї річниці незалежності України, повідомила пресслужба глави держави в суботу, 10 серпня. Зокрема, заплановано, що о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні в центрі Києва буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на честь тих, хто віддав життя, захищаючи свободу та незалежність України. Після цього пролунають сто ударів дзвона.

Згідно з повідомленням, у пам'ятному заході разом з президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників України, ветерани АТО та діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Небесної сотні.

DW.COM

Володимир Гройсман та Андрій Парубій виступили за проведення параду на День Незалежності. Напередодні Володимир Зеленський вирішив його скасувати. (10.07.2019)

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсує заміну "традиційному" параду до Дня незалежності в Києві: ходу гідності "у європейському стилі" за участю військових, волонтерів та президента. (30.07.2019)

У рамках святкування на головній площі Києва також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать українські пісні в сучасному аранжуванні. О 9:50 нагородять українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться "Марш захисників України" за участі ветеранів.

Як повідомлялося, раніше президент України вирішив не проводити 24 серпня військовий парад, як було в попередні роки. Зеленський заявив, що військовий парад з нагоди Дня незалежності України - "помпезний і точно недешевий" захід і анонсував "новий формат" святкування. Це рішення викликало незадоволення серед деяких політичних сил та частини громадськості.

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Військовий парад чи фінансова підтримка - що важливіше? (10.07.2019)

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Військовий парад чи фінансова підтримка - що важливіше? (10.07.2019)  

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