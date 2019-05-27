 У Зеленського поки не планують ініціювати відставку Луценка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Зеленського поки не планують ініціювати відставку Луценка

Депутати навряд чи підтримають подання про відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, тому вносити його до Ради було б недоречно вважає лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Депутати навряд чи підтримають подання про відставку генерального прокурора України Юрія Луценка, вважає лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков

Сам Юрій Луценко каже, що після парламентських виборів готовий повернутися в політику

Подання щодо відставки генерального прокурора України Юрія Луценка в Верховній Раді восьмого скликання, ймовірно, не буде. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна" в вівторок, 28 травня.

У цьому контексті Разумков нагадав, що народні депутати не підтримали перші законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського.

DW.COM

На сайті президента України опублікували указ про розпуск парламенту восьмого скликання. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. (21.05.2019)

Народні депутати не підтримали внесення до порядку денного законопроектів президента Володимира Зеленського щодо зміни виборчої системи та публічних закупівель. (22.05.2019)

"Були окремі депутати і окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в Адміністрації президента. А більша частина вчинила як завжди - проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставкою (Юрія Луценка. - Ред.) - я не думаю, що це буде правильно", - цитує політика інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Сам Юрій Луценко у вівторок заявив, що після парламентських виборів готовий повернутися в політику. Він уточнив, що має намір покинути посаду генерального прокурора "після того, як новий парламент сформує всі керівні органи влади", пише "Інтерфакс-Україна".

21 липня мають відбутися дострокові вибори до Верховної Ради України.

Володимир Зеленський одразу після обрання президентом заявляв про намір звільнити генпрокурора Луценка.

Дивитись відео 03:01

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Dmytro Razumkov Berater Selenskyi

Радник Зеленського Дмитро Разумков очолив партію "Слуга народу" 27.05.2019

На з'їзді партії "Слуга народу" новим головою політсили обрали Дмитра Разумкова. Він очолив партію замість Івана Баканова, який працюватиме в СБУ.

Чи є підстави для відставки Луценка? (10.05.2019) 10.05.2019

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вже три роки на цій посаді і не бачить ані юридичних, ані моральних підстав для своєї відставки. Однак активісти-антикорупціонери ці підстави побачили, і не одну.

Реклама

Докладно

Зв'язки з Ігорем Коломойським можуть негативно позначитися на репутації Володимира Зеленського (на фото)

Експерти: Стосунки з Коломойським - тест для Зеленського

Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають.  

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до чорного списку

Huawei оскаржив в суді внесення його до чорного списку у США

Huawei подала скаргу до суду в Техасі з метою визнати неконституційним включення компанії до чорного списку у США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  