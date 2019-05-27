У Зеленського поки не планують ініціювати відставку Луценка

Подання щодо відставки генерального прокурора України Юрія Луценка в Верховній Раді восьмого скликання, ймовірно, не буде. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна" в вівторок, 28 травня.

У цьому контексті Разумков нагадав, що народні депутати не підтримали перші законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського.

"Були окремі депутати і окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках переговорів, що відбулися в Адміністрації президента. А більша частина вчинила як завжди - проголосували і спробували на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставкою (Юрія Луценка. - Ред.) - я не думаю, що це буде правильно", - цитує політика інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Сам Юрій Луценко у вівторок заявив, що після парламентських виборів готовий повернутися в політику. Він уточнив, що має намір покинути посаду генерального прокурора "після того, як новий парламент сформує всі керівні органи влади", пише "Інтерфакс-Україна".

21 липня мають відбутися дострокові вибори до Верховної Ради України.

Володимир Зеленський одразу після обрання президентом заявляв про намір звільнити генпрокурора Луценка.