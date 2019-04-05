 У Зеленського наполягають на проведенні дебатів на НСК ″Олімпійський″ 19 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

У Зеленського наполягають на проведенні дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня

Дебати між кандидатами в президенти України перед другим туром виборів мають відбутися 19 квітня на НСК "Олімпійський", наголошують у штабі Володимира Зеленського.

НСК Олімпійський

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Про це в неділю, 14 квітня, заявив речник штабу Зеленського з питань ведення виборчої кампанії Дмитро Разумков.

"Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича (Порошенка. - Ред.) 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти", - сказав Разумков у коментарі агентству новин "Інтерфакс-Україна".

За словами Разумкова, якщо Порошенко не прийде на "Олімпійський" 19 квітня, то це означатиме бажання чинного президента просто ухилитися від дебатів.

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Дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком можуть відбудутись 19 квітня, заявив кандидат у президента України Володимир Зеленський. Раніше Порошенко називав іншу дату - 14 квітня. (08.04.2019)

Петро Порошенко оприлюднив новий відеоролик, в якому закликає свого опонента в виборчих перегонах Володимира Зеленського "не ховатися від виборців" і прийти на дебати на "Олімпійському" 14 квітня. (13.04.2019)

Петро Порошенко запевнив, що поважатиме вибір українського народу і у разі обрання главою держави його опонента Володимира Зеленського. (14.04.2019)

Президент України Петро Порошенко прибув для дебатів на стадіон, де він чекатиме на свого суперника, іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського. Поки президент відповідає на питання журналістів. (14.04.2019)

Щодо сьогоднішнього заходу за участі Петра Порошенка, то Разумков назвав його агітаційним мітингом чинного глави держави. "Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він зробив те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити", - пояснив Разумков.

Речник штабу Зеленського також наголосив, що йдеться насамперед про те, щоб проводити дебати саме на стадіоні, щоб громадяни України могли не тільки дивитися і слухати дебати по телевізору, але і бути присутніми на них.

Разумков також стверджує, що закон не передбачає проведення дебатів у будівлі або в кімнаті Національної суспільної телерадіокомпанії України (НТСУ), як написано в постанові ЦВК України. Такі вимоги з боку ЦВК, на думку Разумкова, - "вільне трактування закону".

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" де чекав на свого опонента Володимира Зеленського для проведення теледебатів. Зеленський так і не прибув на стадіон. Порошенко вважає, що 19 квітня дебати, згідно із законодавством, повинні проводитися на "Суспільному", і він чекатиме на опонента у цей день о 20 годині. Порошенко висловив сподівання, що "шоу, яке хтось намагався провести тут (на НСК "Олімпійський". - Ред.) 19 квітня, буде скасоване". Також чинний президент України запропонував Зеленському зустрітися 15 квітня в ефірі телеканалу ICTV. 

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