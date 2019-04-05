У Зеленського наполягають на проведенні дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Про це в неділю, 14 квітня, заявив речник штабу Зеленського з питань ведення виборчої кампанії Дмитро Разумков.

"Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича (Порошенка. - Ред.) 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти", - сказав Разумков у коментарі агентству новин "Інтерфакс-Україна".

За словами Разумкова, якщо Порошенко не прийде на "Олімпійський" 19 квітня, то це означатиме бажання чинного президента просто ухилитися від дебатів.

Щодо сьогоднішнього заходу за участі Петра Порошенка, то Разумков назвав його агітаційним мітингом чинного глави держави. "Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він зробив те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити", - пояснив Разумков.

Речник штабу Зеленського також наголосив, що йдеться насамперед про те, щоб проводити дебати саме на стадіоні, щоб громадяни України могли не тільки дивитися і слухати дебати по телевізору, але і бути присутніми на них.

Разумков також стверджує, що закон не передбачає проведення дебатів у будівлі або в кімнаті Національної суспільної телерадіокомпанії України (НТСУ), як написано в постанові ЦВК України. Такі вимоги з боку ЦВК, на думку Разумкова, - "вільне трактування закону".

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" де чекав на свого опонента Володимира Зеленського для проведення теледебатів. Зеленський так і не прибув на стадіон. Порошенко вважає, що 19 квітня дебати, згідно із законодавством, повинні проводитися на "Суспільному", і він чекатиме на опонента у цей день о 20 годині. Порошенко висловив сподівання, що "шоу, яке хтось намагався провести тут (на НСК "Олімпійський". - Ред.) 19 квітня, буде скасоване". Також чинний президент України запропонував Зеленському зустрітися 15 квітня в ефірі телеканалу ICTV.

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