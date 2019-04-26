 У Запоріжжі напали з ножем на ромську активістку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Запоріжжі напали з ножем на ромську активістку

У Запоріжжі невідомий напав на ромську активістку з ножем. Лікарі вже її прооперували. Тим часом поліція розшукує підозрюваного у нападі.

У Запоріжжі невідомий напав на активістку з ножем

У Запоріжжі невідомий напав на активістку з ножем

У Запоріжжі у четвер, 24 жовтня, невідомий чоловік вдарив ножем очільницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Її вже успішно прооперували, повідомив президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані.

"Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця", - написав Хамдані на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Пізніше він додав, що лікарі успішно прооперували Бєлову і вона прийшла до тями. "Лікарі кажуть що все буде добре", - зазначив Хамдані. За його словами, Анжеліка Бєлова є дружиною запорізького громадського активіста, лідера організації "Антикорупційній рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Тим часом поліція Запорізької області розшукує підозрюваного у нападі, правоохоронці опублікували фото чоловіка. "У вчиненні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, який має на вигляд 30-40 років, зростом близько 170-175 см, слов'янської зовнішності, середньої тіло будови, волосся темно-русяве, на лобі має залисини, очі випуклі, був одягнений у чорний одяг", - інформують правоохоронці у соцмережі Facebook. Вони обіцяють винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження ймовірного підозрюваного. 

DW.COM

Напади на громадських активістів відбуваються з мовчазної згоди правоохоронців - ТСК  

Верховна Рада створила комісію для розслідування нападів на активістів

У комісію з розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів, яка працюватиме три місяці, увійшло 19 депутатів з різних партій. Очолив її позафракційний депутат Борислав Береза. (06.11.2018)  

Три роки після Євромайдану: як правозахисникам "закручують гайки"

Переслідування правозахисників в Україні набуває ознак системності. Поряд із нерозслідуваними нападами і навіть вбивствами активісти відзначають поступовий наступ на інститути громадянського суспільства з боку держави. (31.05.2017)  

Аудіо й відео до теми

Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew Roma Camp

Рік після погромів: як розслідуються напади на ромські поселення в Україні 26.04.2019

З руйнування ромського табору на Лисій горі у Києві у квітні 2018 року розпочалася серія нападів на представників нацменшини по всій країні. Минув рік, і лише один з випадків дійшов до судового розгляду.

Symbolbild Frankreich Justiz

У Львові судять підозрюваних у нападі на табір ромів 07.02.2019

У Сихівському районному суді Львова відбулося підготовче судове засідання, на якому визначили дату суду. Обвинувачення вимагає для підозрюваного повнолітнього організатора нападу на табір ромів довічне ув'язнення.

Ukraine Kiew Roma Camp

Поліція кваліфікувала напад на табір ромів у Львові як умисне вбивство 24.06.2018

Напад на табір ромів у Львові, внаслідок якого загинула одна людина та травмовані четверо, кваліфіковано як умисне вбивство. Поліція затримала підозрюваних та обіцяє притягнути винних до відповідальності.

Реклама

Докладно

Церемонія перепоховання ексдиктатора Франко

В Іспанії перепоховали ексдиктатора Франко

Останки диктатора Франсіско Франко були ексгумовані з базиліки комплексу жертв громадянської війни в Іспанії.  

Будинок уряду в Києві

Уряд спростив реєстрацію представництв іноземних компаній

Знижена плата за реєстрацію представництва іноземної компанії та її строк.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  