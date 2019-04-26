У Запоріжжі напали з ножем на ромську активістку

У Запоріжжі у четвер, 24 жовтня, невідомий чоловік вдарив ножем очільницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Її вже успішно прооперували, повідомив президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані.

"Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця", - написав Хамдані на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Пізніше він додав, що лікарі успішно прооперували Бєлову і вона прийшла до тями. "Лікарі кажуть що все буде добре", - зазначив Хамдані. За його словами, Анжеліка Бєлова є дружиною запорізького громадського активіста, лідера організації "Антикорупційній рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Тим часом поліція Запорізької області розшукує підозрюваного у нападі, правоохоронці опублікували фото чоловіка. "У вчиненні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, який має на вигляд 30-40 років, зростом близько 170-175 см, слов'янської зовнішності, середньої тіло будови, волосся темно-русяве, на лобі має залисини, очі випуклі, був одягнений у чорний одяг", - інформують правоохоронці у соцмережі Facebook. Вони обіцяють винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження ймовірного підозрюваного.