У Женеві пройде конференція донорів для Афганістану
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав міжнародне співтовариство об'єднатися і підтримати афганський народ. Конференція донорів відбудеться 13 вересня.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про проведення 13 вересня в Женеві міжнародної конференції донорів для допомоги Афганістану. Міжнародне співтовариство має згуртуватися і підтримати афганський народ, який як ніколи раніше потребує зараз допомоги та підтримки, заявив він в Twitter в суботу, 4 вересня.
Метою конференції стане швидке збільшення гуманітарної допомоги афганцям та забезпечення повного та безперешкодного доступу до неї, сказав Гутерріш. "Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи", - підкреслив він.
США, ймовірно, підтримають конференцію в Женеві, пише агентство Reuters з посиланням на радника демократів в Сенаті. Партія президента Джо Байдена, яка контролює обидві палати Конгресу, з великою ймовірністю, дотримається обіцянки гуманітарної допомоги афганцям. Але допомога новому уряду талібів при цьому виключена, вказується далі.
За даними агентства epd, близько половини 38-мільйонного населення Афганістану потребує гуманітарної допомоги - продовольства, питної води і медикаментів. В кінці серпня Афганістан покинули закордонні військовослужбовці. Представники ООН і гуманітарних організацій як і раніше залишаються на території країни.
Після взяття майже всіх провінцій Афганістану бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул. США, Німеччина та інші держави відкрили повітряний міст для евакуації з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО і міжнародними правозахисними і гуманітарними організаціями.
У районі аеропорту Кабула 26 серпня відбулися два теракти, в результаті яких загинули 13 американських військових і до 200 афганців. Відповідальність за вибухи взяла на себе угрупування "Ісламська держава в Хорасані". Безпілотник США 29 серпня завдав удару по автомобілю в районі кабульського аеропорту, в якому, ймовірно, знаходився смертник із вибухівкою.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Гелікоптери США евакуюють персонал посольства
Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Обмежений доступ до аеропорту
Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Розпач і страх перед "Талібаном"
У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
"Талібан" повертається два десятиліття потому
Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Дістатись бодай Ташкента
Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Допомога біженцям
Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Втомлені виснажливою втечею
Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Переслідування і зневага до прав за талібів
Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
У відносній безпеці
Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Кинуті напризволяще
Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Після теракту
На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".