У Женеві пройде конференція донорів для Афганістану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про проведення 13 вересня в Женеві міжнародної конференції донорів для допомоги Афганістану. Міжнародне співтовариство має згуртуватися і підтримати афганський народ, який як ніколи раніше потребує зараз допомоги та підтримки, заявив він в Twitter в суботу, 4 вересня.

Метою конференції стане швидке збільшення гуманітарної допомоги афганцям та забезпечення повного та безперешкодного доступу до неї, сказав Гутерріш. "Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи", - підкреслив він.

США, ймовірно, підтримають конференцію в Женеві, пише агентство Reuters з посиланням на радника демократів в Сенаті. Партія президента Джо Байдена, яка контролює обидві палати Конгресу, з великою ймовірністю, дотримається обіцянки гуманітарної допомоги афганцям. Але допомога новому уряду талібів при цьому виключена, вказується далі.

За даними агентства epd, близько половини 38-мільйонного населення Афганістану потребує гуманітарної допомоги - продовольства, питної води і медикаментів. В кінці серпня Афганістан покинули закордонні військовослужбовці. Представники ООН і гуманітарних організацій як і раніше залишаються на території країни.

Після взяття майже всіх провінцій Афганістану бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул. США, Німеччина та інші держави відкрили повітряний міст для евакуації з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО і міжнародними правозахисними і гуманітарними організаціями.

У районі аеропорту Кабула 26 серпня відбулися два теракти, в результаті яких загинули 13 американських військових і до 200 афганців. Відповідальність за вибухи взяла на себе угрупування "Ісламська держава в Хорасані". Безпілотник США 29 серпня завдав удару по автомобілю в районі кабульського аеропорту, в якому, ймовірно, знаходився смертник із вибухівкою.