У ДР Конго суд відхилив скаргу щодо результатів виборів

Конституційний суд Демократичної республіки Конго (ДР Конго) відхилив скаргу опозиційного політика Мартена Фаюлу щодо результатів нещодавніх президентських виборів. У зробленій у неділю, 20 січня, заяві суду зазначається, що кандидат в президенти "не надав доказів" того, що оголошені раніше результати виборів не відповідають дійсності, передає агенція новин AFP.

Своїм рішенням суд, всі дев'ять членів якого вважаються ставлениками нинішнього правителя країни Джозефа Кабіли, також відхилив клопотання Фаюлу про перерахунок голосів, назвавши саме прохання "абсурдним". У відповідь на ухвалу суду Фаюлу оголосив себе "єдиним легітимним президентом" і закликав громадян ДР Конго вийти на вулиці з протестами проти офіційних результатів. Він також закликав міжнародну громадськість не визнавати Чісекеді легітимним президентом ДР Конго.

Суперечливий результат

Раніше ЦВК країни оголосив переможцем другого опозиційного кандидата Фелікса Чісекеді, сина покійного Етьєна Чісекеді. Останній протягом багатьох років очолював найбільшу в ДР Конго опозиційну партію - "Союз за демократію і соціальний прогрес".

Згідно з офіційними даними, за 55-річного опозиціонера Чісекеді проголосували 38,57 відсотка виборців. Друге місце отримав опозиційний депутат і колишній менеджер компанії Exxon Mobil Мартен Фаюлу (34,8 відсотка голосів). Натомість провладний кандидат - колишній керівник МВС Еммануель Рамазані Шадарі - посів третє місце, набравши 23,8 відсотка голосів. Фаюлу назвав оголошені результати голосування "виборчим путчем".

Офіційний підсумок виборів викликав сумніви як у ДР Конго, так за межами країни. Серед тих, хто вважає, що Чісекеді не переміг на виборах, - католицька церква, що має неабиякий вплив у цій африканській країні. Крім того, раніше цього тижня Африканський союз через "серйозні сумніви" щодо результатів виборів закликав відкласти оголошення остаточних результатів. Це прохання викликало різкі заперечення з боку уряду ДР Конго, де вказують на абсолютну незалежність конституційного суду країни та його рішень.

ДР Конго - одна з найбільш нестабільних країн Африки. З часу припинення колоніального панування в 1960 році в цій багатій природними ресурсами країні ще ніколи досі не було мирної зміни влади.

Нагадаємо, президентські вибори у ДР Конго відбулися 30 грудня. Згідно з конституцією країни, вони мали відбутися ще два роки тому. Утім, оскільки нинішній президент Джозеф Кабіла відмовився піти у відставку після двох термінів, вибори кілька разів відкладали. Протести проти Кабіли неодноразово були придушені із застосуванням сили. Оголошення результатів виборча комісія відклала на кілька днів.

Практично одразу після проведення виборів у країні зник інтернет та послуги мобільного зв'язку. Їх відновили лише напередодні оголошення результатів виборів.