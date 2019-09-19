У ДР Конго літак впав на житловий квартал: понад 20 загиблих

У Демократичній Республіці Конго у місті Гома в неділю, 24 листопада, під час зльоту розбився невеликий літак. Він впав на будинки у густонаселеному районі. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 24 людини, повідомив віцепрезидент парламенту провінції Північне Ківу Жан-Поль Лумбулумбу, передає агенція Reuters. Одночасно один з рятувальників, який не назвав свого імені, заявив про тіла 26 осіб, які були виявлених під уламками на місці катастрофи.

Літак належит авіаперевізнику Busy Bee

Повідомляється, що серед загиблих є як пасажири літака, так і люди, що перебували на землі. Точна кількість загиблих поки невідома. За даними адміністрації аеропорту міста Гома, рятувальники не сподіваються знайти тих, хто вижив, передає агенція AFP.

Літак Dornier-228 належав нещодавно створеній авіакомпанії Busy Bee, яка здійснює перельоти у провінції Північне Ківу. Він прямував з 17 пасажирами та двома членами екіпажу до міста Бені, що в 350 кілометрах на північ від Гоми.

Літак вилетів близько дев'ятої години ранку за місцевим часом та впав в житловому районі неподалік від аеропорту. Як повідомив один з працівників авіакомпанії, причиною катастрофи стали "технічні проблеми", передає новинний сайт factite.cd. Місія ООН в Конго - MONUSCO - направила до місця катастрофи дві пожежні машини.