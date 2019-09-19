 У ДР Конго літак впав на житловий квартал: понад 20 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

У ДР Конго літак впав на житловий квартал: понад 20 загиблих

Невеликий літак впав на житлові будинки у місті Гома. Серед загиблих як пасажири, так і люди, що перебували на землі.

На місці катастрофи літака

На місці катастрофи літака

У Демократичній Республіці Конго у місті Гома в неділю, 24 листопада, під час зльоту розбився невеликий літак. Він впав на будинки у густонаселеному районі. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 24 людини, повідомив віцепрезидент парламенту провінції Північне Ківу Жан-Поль Лумбулумбу, передає агенція Reuters. Одночасно один з рятувальників, який не назвав свого імені, заявив про тіла 26 осіб, які були виявлених під уламками на місці катастрофи. 

Літак належит авіаперевізнику Busy Bee

Літак належит авіаперевізнику Busy Bee

DW.COM

Індонезійський літак, що впав у Яванське море, мав несправності впродовж останніх своїх чотирьох польотів. (05.11.2018)

У східній частині Конго члени терористичного угруповання скоїли напад на загін миротворців ООН, унаслідок чого загинули семеро "блакитних шоломів", повідомили в штаб-квартирі ООН. (16.11.2018)

Повідомляється, що серед загиблих є як пасажири літака, так і люди, що перебували на землі. Точна кількість загиблих поки невідома. За даними адміністрації аеропорту міста Гома, рятувальники не сподіваються знайти тих, хто вижив, передає агенція AFP.

Літак Dornier-228 належав нещодавно створеній авіакомпанії Busy Bee, яка здійснює перельоти у провінції Північне Ківу. Він прямував з 17 пасажирами та двома членами екіпажу до міста Бені, що в 350 кілометрах на північ від Гоми.

Літак вилетів близько дев'ятої години ранку за місцевим часом та впав в житловому районі неподалік від аеропорту. Як повідомив один з працівників авіакомпанії, причиною катастрофи стали "технічні проблеми", передає новинний сайт factite.cd. Місія ООН в Конго - MONUSCO - направила до місця катастрофи дві пожежні машини.

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Вантажний літак впав на будинки у Киргизстані (16.01.2017)

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