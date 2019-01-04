 У ДР Конго відклали оголошення результатів виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

У ДР Конго відклали оголошення результатів виборів

Виборча комісія у Демократичній Республіці Конго перенесла оприлюднення результатів виборів, оскільки ще не отримала половину бюлетенів.

Виборча комісія ДР Конго відклала оголошення результатів виборів

Виборча комісія ДР Конго відклала оголошення результатів виборів

Влада Демократичної Республіки Конго (ДРК) відклала оприлюднення результатів президентських виборів, яке було заплановано на неділю, 6 січня. Результати історичного голосування будуть оголошені на наступному тижні, заявив голова Національної виборчої комісії Корнель Нангаа, передає агенція AFP. Він пояснив це проблемами з логістикою.

Нангаа заявив, що до цього часу виборча комісія отримала лише близько половини бюлетенів. Він не назвав точної дати оприлюднення результатів голосування. "Ми маємо прогрес, але у нас немає всього", - сказав голова виборчої комісії.

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Напередодні католицька церква закликала оприлюднити результати голосування. Вона стверджує, що має дані з виборчих дільниць, згідно з якими переможець виборів вже визначений, але не назвала його ім'я. У листі до голови виборчої комісії єпископи попередили про можливість заворушень у країні, якщо будуть опубліковані фальсифіковані результати виборів. Виборча комісія нестиме за це відповідальність, йдеться у заяві Єпископської конференції.

Раніше провладний кандидат Еммануель Рамазані Шадарі вже заявив про свою перемогу на виборах. Схожі заяви зробили в розмовах з представниками ЗМІ й двоє провідних опозиційних кандидатів - депутат і колишній менеджер компанії Exxon Mobil Мартін Фаюлу та лідер опозиційної партії "Союз за демократію і соціальний прогрес" Фелікс Тшісекеді.

Згідно з конституцією ДР Конго, президентські вибори повинні були відбутися два роки тому. Проте, оскільки нинішній президент Джозеф Кабіла відмовився піти у відставку після двох термінів, вибори відкладалися кілька разів. Протести проти нього неодноразово були придушені із застосуванням сили.

Нинішні ж вибори можуть стати історичними, адже очікується, що вперше в історії ДР Конго передача влади може відбутися у мирний і демократичний спосіб. Представники опозиції однак раніше висловлювали побоювання, що результати цих виборів можуть бути спотворені фальсифікаціями на користь провладного кандидата, в тому числі завдяки маніпуляціям з електронними пристроями для голосування.

Після виборів у країні заблокували інтернет. Влада пообіцяла, що доступ до мережі відновлять після оголошення результатів голосування.

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