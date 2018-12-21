 У ДР Конго відбуваються історичні президентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2018

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Новини

У ДР Конго відбуваються історичні президентські вибори

Вперше в історії Демократичної республіки Конго передача влади може відбутися у мирний і демократичний спосіб. 30 грудня країна обирає нового президента.

У ДР Конго обирають нового президента

У ДР Конго обирають нового президента

У Демократичній республіці Конго (ДРК) в неділю, 30 грудня, розпочалися президентські вибори, у результаті яких вперше в історії країни може відбутися мирна і демократична зміна влади.

У цих виборах мають право голосу близько 40 мільйонів громадян ДР Конго, а саме голосування вперше відбувається із використанням спеціальних електронних пристроїв із сенсорними дисплеями, інформує агенція AP. Є певні побоювання щодо ймовірності заворушень під час голосування, адже незадовго до початку виборів влада країни своїм рішенням унеможливила голосування для близько мільйона осіб на сході ДР Конго через спалах у цьому регіоні вірусу Ебола.

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У ході антиурядових протестів у Демократичній Республіці Конго загинуло 37 прихильників опозиції, 6 силовиків і 1 прихильник влади. Франція закликає владу країни поважати конституцію і вчасно провести вибори президента. (20.09.2016)

Довгий шлях до виборів

Кандидатом у президенти від влади і ставлеником чинного глави держави Жозефа Кабіли на виборах є колишній міністр внутрішніх справ Рамазані Шадарі. Сам Жозеф Кабіла, який очолює країну з 2001 року, з моменту вбивства його батька Лорана-Дезіре Кабіли, не бере участі у виборах. Хоч фактично він керує країною з 2001 року, але формально перший термін на посаді президента він розпочав 2006 року після перемоги на виборах. За конституцією ДРК він не має права балотуватися на третій термін.

Повноваження Кабіли формально завершилися ще 20 грудня 2016 року. Наприкінці 2016 року під час масових антивладних протестів в країні загинули десятки людей. Згодом влада і опозиція країни узгодили перехідний період для президента Кабіли, що мав піти з посади ще до кінця 2017 року. Проте вибори неодноразово переносилися, що викликало невдоволення опозиції і населення та критику з боку міжнародної спільноти.

Фаворити гонки

Останні соціологічні опитування свідчать, що провладного кандидата Рамазані Шадарі можуть обійти двоє опозиційних кандидатів - депутат і колишній менеджер компанії Exxon Mobil Мартін Фаюлу та лідер опозиційної партії "Союз за демократію і соціальний прогрес" Фелікс Тшісекеді. Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним дослідницькою групою Нью-Йоркського університету у ДР Конго, за Фаюлу мають намір проголосувати 47 відсотка виборців, а за Тшісекеді - 24 відсотка. За Шадарі готові віддати свої голоси близько 18 відсотків виборців. Загалом у виборах бере участь 21 кандидат.

Утім, представники опозиції висловлюють побоювання, що результати виборів можуть бути спотворені фальсифікаціями на користь провладного кандидата, в тому числі завдяки маніпуляціям із електронними пристроями для голосування. Сам Рамазані Шадарі переконаний у власній перемозі на виборах. "Завтра я стану президентом", - заявив він напередодні, 29 грудня, у коментарі агенції Reuters.

Попередні результати виборів мають бути оголошені 6 січня. Переможцем стане кандидат, що здобув більшість (абсолютну чи відносну) голосів виборців.

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