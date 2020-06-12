У дружини Зеленського - позитивний результат тесту на коронавірус

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена в п'ятницю, 12 червня, повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус і перебуває на амбулаторному лікуванні. При цьому вона зазначила, що в самого глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил - маски, рукавички, мінімум контактів. Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні", - написала Олена Зеленська на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок п'ятниці, 12 червня, зареєстрували 683 нові випадки інфікування коронавірусом. Цей показник став другим щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії. Антирекорд зафіксованих нових інфікованих коронавірусом був напередодні - 689 підтверджених інфікувань, а попередній був 4 червня - 588 випадків.

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