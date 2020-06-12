 У дружини Зеленського - позитивний результат тесту на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У дружини Зеленського - позитивний результат тесту на коронавірус

Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що в неї позитивний результат тесту на коронавірус, а у президента Володимир Зеленського - негативний.

Олена Зеленська

Олена Зеленська (фото з архіву)

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена в п'ятницю, 12 червня, повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус і перебуває на амбулаторному лікуванні. При цьому вона зазначила, що в самого глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил - маски, рукавички, мінімум контактів. Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні", - написала Олена Зеленська на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок п'ятниці, 12 червня, зареєстрували 683 нові випадки інфікування коронавірусом. Цей показник став другим щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії. Антирекорд зафіксованих нових інфікованих коронавірусом був напередодні - 689 підтверджених інфікувань, а попередній був 4 червня - 588 випадків.

Дивитись відео 04:49

Друга хвиля пандемії коронавірусу: прогнози німецьких вірусологів (12.06.2020)

Дивитись відео 01:00

"Коронавірусне" взуття 75 розміру для соціальної дистанції (12.06.2020)

DW.COM

Шмигаль не виключив повернення до суворого карантину

Погіршення ситуації з коронавірусом у 10 і більше областях може стати приводом для посилення карантину, застеріг прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. (11.06.2020)  

Також за темою

Ukraine Coronavirus Labor

Коронавірус в Україні: другу добу поспіль понад 680 нових заражень 12.06.2020

В Україні за останню добу зафіксували 683 нових випадки COVID-19 - другий за кількістю показник з початку пандемії. 16 хворих померли. Найбільше інфікувань знову зареєстрували в Львівській області та місті Києві.

BG Hunde sollen Corona Erkrankung aufspüren

Cобаки можуть розпізнати інфікованих коронавірусом 27.05.2020

Під час проведеного у Фінляндії експерименту собак навчили розпізнавати специфічний запах інфекції COVID-19. Вчені сподіваються, що це допоможе в подальшому виявляти інфікованих в аеропортах та будинках престарілих.

Kiew | Höhlenkloster Kyiv Pechersk Lavra steht unter Quarantäne

Коронавірус: в Україні шість областей не готові до пом'якшення карантину 23.05.2020

Причина неготовності - невідповідність низці критеріїв, у тому числі й за показниками захворюваності та заповненості лікарень, наголосили під час наради в Офісі президента Зеленського.

Реклама

Докладно

Ukraine Donbass Frontlinie Stanyzja Luhanska (DW/Mykola Berdnyk)

Відкриття КПВВ на Сході України: перспективи поки туманні

Поновлення роботи контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування з так званими ДНР/ЛНР зривається через обструкцію  

Будівництво газогону Північний потік-2 (фото з архіву)

"Газпром" втрачає позиції на експортному ринку

Скорочення поставок російського газу до Європи ставить під сумнів доцільність "будівництв століття" "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  