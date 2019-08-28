 У Дрогобичі після вибуху обвалився під′їзд житлового будинку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

У Дрогобичі після вибуху обвалився під'їзд житлового будинку

Внаслідок вибуху ймовірно побутового газу обвалився під'їзд чотириповерхівки. Загинули двоє людей, ще семеро госпіталізовані, з них п'ятеро дітей.

Повідомлення МВС у соціальній мережі Twitter

У Дрогобичі обвалився під'їзд житлового будинку

У ніч на середу, 28 серпня, в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі, що на Львівщині, вибухнув побутовий газ, внаслідок чого обвалився під'їзд. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), рятувальники знайшли тіла двох загиблих, семеро людей травмовані, серед них п'ятеро дітей. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро осіб, повідомляють у ДСНС. 

"28 серпня о 02 год. 46 хв. у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх", - йдеться у повідомленні ДСНС. Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучені 450 фахівців та 65 одиниць техніки.

Між тим у ДСНС заявили, що вибух газу, названий як попередня причина обвалення під'їзду житлового будинку, малоймовірний. "З початку руйнування цієї будівлі була підозра, що стався вибух газу. Проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", - повідомив представник ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в Києві в середу вранці.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. 

 

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