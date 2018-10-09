 У Дрездені проходять кількатисячні акції ксенофобського руху та його противників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

У Дрездені проходять кількатисячні акції ксенофобського руху та його противників

У столиці німецької Саксонії Дрездені ксенофобський правопопулістський рух Pegida зібрав вдвічі менше прихильників, ніж акція його противників. Кількатисячні демонстрації проходять без сутичок.

Акція противників ксенофобського руху

Акція противників ксенофобського руху

У східнонімецькому Дрездені у неділю, 21 жовтня, ксенофобський рух антиісламського спрямування Pegida ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу". - Ред.) проводить акцію з нагоди четвертої річниці своєї першої демонстрації. В ній бере участь близько чотирьох тисяч людей, передає агенція epd.

Акція учасників руху Pegida

Акція учасників руху Pegida

Одночасно близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці Дрездена, виступаючи проти ксенофобії та насильства. Акція відбувається під гаслом "Серце замість цькувань" (Herz statt Hetze). Протестувальники тримали в руках плакати з надписами "Разом проти правого руху у Європі". "В наших руках зробити так, щоб ця країна була космополітичною та дружньою", - сказав прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), який також долучився до акції противників Pegida.

Демонстрація противників ксенофобського руху проходить під гаслом Серце замість цькувань

Демонстрація противників ксенофобського руху проходить під гаслом "Серце замість цькувань"

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) назвав четверту річницю існування Pegida "сумним днем для нашої країни". Він зазначив, що "чудово", що люди в Дрездені протестують проти ксенофобського руху. За даними поліції, сутичок між демонстрантами не було.

Вперше Pegida з'явилась у Дрездені 17 жовтня 2014 року. Рух регулярно збирається протягом чотирьох років та має зараз близько двох тисяч учасників. Із рухом симпатизує частина представленої в нинішньому Бундестазі праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

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