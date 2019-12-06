У Дрездені представили велетенський різдвяний кекс

У Дрездені представили традиційний, відомий на весь світ місцевий різдвяний кекс - штріцель або штолен, як його називають. Продемонстрований у суботу, 7 грудня, містянам та гостям Дрездена велетенський кекс важить 3950 кілограмів. Смаколик має просто циклопічний як для солодощів розмір: 4,1 метра завдовжки, 1,77 метра завширшки та 0,87 метра заввишки, повідомляє агенція новин dpa.

На його виготовлення знадобилося 1,5 тонни борошна й понад 200 кілограмів мигдалю, а також близько 750 тисяч родзинок. Цьогорічний штріцель приблизно на 100 кілограмів важчий за свого торішнього попередника. Однак до рекордного, випеченого 2013 року кексу вагою 4,2 тонни він не дотягнув.

Пекарі намащують дрезденський штолен сумішшю вершкового масла та цукру

Після урочистої церемонії презентації штріцель порізали на дрібні порції, якими його й продаватимуть. Отримані від продажу цих місцевих різдвяних солодощів кошти підуть на доброчинні заходи для хворих дітей, пообіцяли організатори.

Традиція щорічного випікання гігантського різдвяного штріцеля сягає ще XVIII століття. Тоді за наказом саксонського курфюрста Фрідріха Августа пекарі випекли величезний штолен, що важив 1,8 тонни. Той перший штолен поділили на 24 тисячі порцій. З 1994 року цю традицію у Дрездені відродили.

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