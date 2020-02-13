 У Дрездені в 75-ті роковини бомбардувань вшанували пам′ять жертв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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У Дрездені в 75-ті роковини бомбардувань вшанували пам'ять жертв

Тисячі людей у Дрездені вшановують пам'ять жертв нищівних бомбардувань, яких зазнало місто 75 років тому. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у промові закликав виступити проти антисемітизму і ксенофобії.

75 років бомбардування Дрездена, квіти, меморіал

Внаслідок бомбардувань Дрездена загинуло до 25 тисяч людей

У Дрездені тисячі людей у четвер, 13 лютого, вшанували пам'ять жертв бомбардувань, яких місто зазнало рівно 75 років тому. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у промові під час пам'ятних заходів зазначив, що бомбардування пережили не лише Дрезден, а й багато інших міст Німеччини та Європи загалом. Він нагадав про страждання людей у німецьких містах та про біль, якого німці завдали іншим. "Німецьку провину ми не забудемо", - наголосив Штайнмаєр, цитує агенція новин AFP.

Водночас він звернувся до всіх демократів із закликом рішуче виступити проти нового антисемітизму та перекручування історії. "Ми бачимо, як і в нашій країні антисемітизм та ксенофобія знову починають отруювати суспільне життя, має місце презирливе ставлення до верховенства закону та демократичних інститутів, а їхніх представників ображають, на них  нападають", - зазначив  Штайнмаєра. Водночас він застеріг від політичної інструменталізації вшанування пам'яті жертв.

Пам'ятні заходи в Дрездені проходять як біля меморіалів, так і на кладовищах. У церкві Фрауенкірхе, яка теж постраждала від бомбардувань, запалюють свічки. Увечері в четвер тисячі містян мають утворити живий ланцюг у центральній частині Дрездена.

Нагадаємо, 13 і 14 лютого 1945 року Королівські військово-повітряні сили Великобританії, а також літаки вйськово-повітряних сил США завдали бомбових авіаударів по Дрездену, внаслідок чого загинули до 25 тисяч людей. Стара частина міста була повністю зруйнована.

Дивитись відео 02:57

Бомбардування Дрездена 75 років тому: спогади очевидця (13.02.2020)

  • Британський бомбардувальник Ланкастер

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Британські бомбардувальники

    Першими бомбити Дрезден мали американці. Однак через низьку хмарність 13 лютого 1945 року в небо піднялися британські ескадрильї. Важкі бомбардувальники "Ланкастер" Королівських військово-повітряних сил Великобританії були вже майже над містом, коли о 21:45 у Дрездені завили сирени повітряної безпеки.

  • Тотальне руйнування у Дрездені

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Тотальне руйнування

    Бомбардування Дрездена у ніч з 13-го на 14 лютого відбувалося двома хвилями з тригодинною перервою між першим і другим повітряним ударом. Перший тривав усього 15 хвилин. Однак уже після нього щільно забудований Дрезден палав однією гігантською пожежею, яка перетворила центр міста на згарище.

  • Зруйнований Дрезден

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Вогняний смерч

    Бомбардувальники скидали на місто спочатку фугасні бомби, які руйнували дахи й відкривали дерев'яні конструкції, а потім - запалювальні. Другий удар був особливо страшним для пожежних служб і рятувальників, а також для тих, хто ще залишався серед живих у вогняному пеклі. Називаються різні цифри загиблих. Більшість експертів вважає, що внаслідок бомбардувань загинули близько 25 тисяч людей.

  • Жінки відновлюють зруйнований Дрезден (архівне фото)

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Із руїн і попелу

    До лютого 1945 року Дрезден практично не зазнавав бомбардувань з боку союзників по антигітлерівській коаліції. За три лютневі дні, під час яких тривали повітряні нальоти, було зруйновано близько чверті промислових підприємств і більше половини непромислових будівель міста. Від житлових будинків у його центральній частині лишилися самі руїни. Відновлювати місто із попелу довелося жінкам.

  • Руїни Фрауенкірхе

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Нагадування для нащадків

    Під час бомбардувань 13-15 лютого 1945 року була зруйнована і Фрауенкірхе - один із найвідоміших лютеранських соборів Німеччини. Влада НДР не стала відновлювати церкву й перетворила її на меморіал. Лише після возз'єднання Німеччини почалося відновлення барокової церкви. Хрест на її бані виготовив у Англії син пілота, який брав участь у бомбардуванні Дрездена.

  • Відновлена Фрауенкірхе

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Символ Дрездена у новій красі

    Урочисте відкриття відновленого собору відбулося у 2005 році. Чорними плямами на світлому фасаді Фрауенкірхе виділяються оригінальні камені, які збереглися після бомбардування.

  • Дрезден сьогодні

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Барокові фасади

    Дрезден знову вважається одним із найкрасивіших міст Німеччини і користується великою популярністю серед туристів. До Другої світової війни населення міста становило 642 тисячі людей. Нині у столиці федеральної землі Саксонія проживає близько 550 тисяч осіб.

  • Роковини бомбардування Дрездена

    Бомбардування Дрездена: як це було

    Пам'ять, що поляризує

    Місто відновлене. Однак про бомбардування Дрездена й досі не забули. Пам'ять про нього і сьогодні викликає суперечки і провокує конфлікти, до яких залучені історики, політики, антифашисти, неонацисти, пацифісти, представники громадянських ініціатив та церков. Щороку у Дрездені вирують пристрасті: як відзначати роковини бомбардувань і чи варто це робити взагалі.

    Автор: Елла Володіна


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Бомбардування Дрездена: факти і міфи  

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