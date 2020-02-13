У Дрездені в 75-ті роковини бомбардувань вшанували пам'ять жертв

У Дрездені тисячі людей у четвер, 13 лютого, вшанували пам'ять жертв бомбардувань, яких місто зазнало рівно 75 років тому. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у промові під час пам'ятних заходів зазначив, що бомбардування пережили не лише Дрезден, а й багато інших міст Німеччини та Європи загалом. Він нагадав про страждання людей у німецьких містах та про біль, якого німці завдали іншим. "Німецьку провину ми не забудемо", - наголосив Штайнмаєр, цитує агенція новин AFP.

Водночас він звернувся до всіх демократів із закликом рішуче виступити проти нового антисемітизму та перекручування історії. "Ми бачимо, як і в нашій країні антисемітизм та ксенофобія знову починають отруювати суспільне життя, має місце презирливе ставлення до верховенства закону та демократичних інститутів, а їхніх представників ображають, на них нападають", - зазначив Штайнмаєра. Водночас він застеріг від політичної інструменталізації вшанування пам'яті жертв.

Пам'ятні заходи в Дрездені проходять як біля меморіалів, так і на кладовищах. У церкві Фрауенкірхе, яка теж постраждала від бомбардувань, запалюють свічки. Увечері в четвер тисячі містян мають утворити живий ланцюг у центральній частині Дрездена.

Нагадаємо, 13 і 14 лютого 1945 року Королівські військово-повітряні сили Великобританії, а також літаки вйськово-повітряних сил США завдали бомбових авіаударів по Дрездену, внаслідок чого загинули до 25 тисяч людей. Стара частина міста була повністю зруйнована.

Дивитись відео 02:57 Поділитись Бомбардування Дрездена 75 років тому: спогади очевидця (13.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3XhLP Бомбардування Дрездена 75 років тому: спогади очевидця (13.02.2020)